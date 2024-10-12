道奇晉級！大谷翔平大讚山本由伸：投出壓倒性表現

Yoshinobu Yamamoto getting some love from his team pic.twitter.com/qockD1aNtc — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 12, 2024

▲山本由伸獲得大谷翔平「摸頭殺」鼓勵。（圖／Ｘ：FOX Sports: MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇12日（台灣時間）在國聯分區系列賽G5勝出，儘管大谷翔平此戰熄火，賽後他對「小老弟」山本由伸的表現讚不絕口。

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大谷翔平20打數敲出4支安打，吞10次三振，季後賽初體驗，團隊以3勝2敗晉級。他坦言，「這是很艱難的系列賽，但我認為這場（G5）是很好的比賽。」

繼分區冠軍戰後，再次淋香檳浴慶祝。大谷翔平大讚，「由伸投得太棒了，牛棚也非常出色，雖然是低比分，但我認為是很好的比賽。」

山本由伸前一場僅投3局失5分，此戰甜蜜復仇，對教士投出5局無失分。大谷翔平說，「他真的很出色，完全壓制對手，投出了壓倒性的表現。」

第5戰是殊死戰，大谷翔平認為，「無論誰在場上都非常努力，以團隊合作精神傳給下一棒。這場低比分的比賽，是大家一起贏得的系列賽。」

道奇晉級後將對戰大都會，有機會對決另一名日本投手千賀滉大。大谷翔平說，「首戰很重要，所以要好好努力，今天慶祝勝利後，接下來要為下一輪比賽而努力。」