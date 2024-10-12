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林昀儒挺進亞錦賽男單32強　「海巡王子」黃彥誠爆冷出局

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒在亞洲桌球錦標賽身兼4項，率領男團奪銀，混雙與男雙都止步16強， 本屆僅剩男單賽事，他昨(11日)晚在64強賽碰上香港19歲小將姚鈞濤，僅花18分鐘就以11比7、11比3、11比3輕鬆晉級32強；在男團一戰成名的黃彥誠則意外敗給世界第1029的菲律賓選手奈亞(Jann Mari Nayre)。

林昀儒在男單64強面對世界第234的香港選手姚鈞濤，主宰了比賽局面，首局以11比7過關，接下來以11比3、11比3碾壓對手，整場最多曾領先8分，花費18分鐘就以3比0橫掃對手，毫無懸念挺進32強，下一輪的對手是在北京大滿貫賽打進男單4強的中國21歲新星向鵬。

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▲▼「海巡王子」黃彥誠。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

▲「海巡王子」黃彥誠。（圖／翻攝自IG／prince_huang311）

在男團賽事扳倒世界第5好手梁靖崑而一戰成名的「海巡王子」黃彥誠，目前名列世界第70，他在64強賽碰上世界第1029的菲律賓選手奈亞，首局意外以8比11讓出，次局11比4扳平，第3局7比11再丟1局遭到聽牌，第4局重整旗鼓，11比2強勢拿下，無奈決勝第5局8比11落敗，無緣晉級32強。

本周世界排名創新高，來到第22名的「柚子同學」高承睿，則以11比7、11比4、9比11、11比7擊退新加坡喬許·朱胡(Josh Chua Shao Han)，其他兩名台灣男單好手馮翊新、廖振珽也都以3比0之姿挺進32強。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／路透）

▲「柚子同學」高承睿。（圖／路透）

關鍵字： 桌球亞錦賽林昀儒高承睿黃彥誠

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