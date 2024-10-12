山本由伸完美復仇教士5局無失分　大谷翔平「愛的摸頭殺」鼓勵

Yoshinobu Yamamoto getting some love from his team pic.twitter.com/qockD1aNtc — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 12, 2024

▲山本由伸獲得大谷翔平「摸頭殺」鼓勵。（圖／Ｘ：FOX Sports: MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與教士12日（台灣時間）進行國聯分區賽G5殊死戰，山本由伸繳出5局無失分好投，確定完成任務時，總教練給予擁抱，大谷翔平則在擊掌後「愛的摸頭殺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本由伸G1先發時，被敲5安打失5分，賽後山本檢討道，「我讓首名打者上壘了，之後又因為四壞球讓跑者上壘，結果被打了全壘打，當然被打全壘打很不好，但在那之前，四壞球讓人上壘這些基本的投球沒有做好同樣很糟。」

山本由伸主投5局用了63球，包含39顆好球，僅被敲2支安打，有1次保送，有別於首戰僅投3局就失5分的表現，此戰展現壓制力，在1比0領先時，握有勝投資格退場。

山本由伸投完5局回到休息室，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）迎接他並給予擁抱，接著他與隊友一一擊掌，大谷翔平則是摸了摸他的頭，給予最棒的鼓勵。

儘管賽前曾被指出，山本由伸的投球習慣被教士摸透，羅伯斯提到他努力做修正，「他做好一切準備，不會退縮。」山本由伸沒讓教練團失望，繳出5局好投作為最好的回報。

▲▼山本由伸。（圖／路透）