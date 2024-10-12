評大谷翔平季後賽「Not Good」　218轟明星球員評分只給「C-」

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯分區系列賽G5回到道奇主場，大谷翔平續扛開路先鋒，兩屆明星三壘手佛拉齊爾（Todd Frazier）在Podcast節目「Foul Territory」評論大谷翔平目前為止表現，給予「C-」的評價。

在這場國聯關鍵戰役賽前，擁有生涯218轟成就的佛拉齊爾表示，「考慮他之前的表現，現在是Not Good。他必須在大舞台上站起來。」

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雖然大谷翔平在例行賽締造史無前例「50轟、50盜」的紀錄，但此戰賽前的4場分區系列賽中，他的打擊率.250，1轟、4打點、OPS為.771、0次盜壘。

對此佛拉齊爾嚴格評論，「因為打出了全壘打，所以（勉強）給C-吧」，僅僅達到及格線。他進一步表示，「對手是壓制道奇打線的達比修有。他是道奇隊的領先打者，所以必須為球隊帶來氣勢。如果能打出全壘打當然很好，但至少要上壘。毫無疑問，他的活躍是必要的。」

前白襪隊球員AJ·皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski）說，「貝茲（Mookie Betts）在大舞台上站了出來。弗里曼（Freddie Freeman）也幾乎是單腳在比賽。大谷的狀態我認為不好不壞。他的閃耀時刻還沒到來，也許今天就是那個時刻呢。」

前洋基隊捕手克拉茲（Erik Kratz）則表示，「他的表現到目前為止2分。但是他的能量鬥志是滿分10分。他平常很安靜，但能量是最高的。他對壘審大喊的樣子，是我從未見過的。如果我是教士隊的選手，我會投一些引誘球讓他揮空。」