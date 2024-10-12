快訊／大谷翔平挨3K！山本由伸好投獲雙轟相挺　道奇闖國聯冠軍戰

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與教士國聯分區系列賽戰成2勝2敗平手，12日（台灣時間）進行第5戰殊死戰，山本由伸5局無失分、達比修有先發6.2局挨2轟失2分。道奇打線大谷翔平3K熄火，但「雙赫蘭德茲」開轟發威，以2比0獲勝晉級，將與大都會交手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次大聯盟季後賽日本投手先發較勁，加上大谷翔平合計3人，也是同場日本球員最多人紀錄。山本由伸度過過往很容易失分的首局難關，演出3上3下。大谷翔平首打席遭到達比修有三振。

山本由伸2局上保送柏格茲（Xander Bogaerts）後回穩製造滾地球，達比修有2局下，保送蒙西（Max Muncy），下一棒馬查多製造雙殺。E.赫南德茲（Enrique Hernández）轟出陽春砲助道奇先馳得點，季後賽生涯累計第14轟。

大谷翔平3局下第二次對決達比修有，敲出內野飛球出局。6局下第三次對決變化球再度讓大谷翔平揮空三振。

山本由伸主投5局用了63球，包含39顆好球，僅被敲2支安打，有1次保送，有別於首戰僅投3局就失5分的表現，此戰展現壓制力，在1比0領先時，握有勝投資格退場。菲利浦斯（Evan Phillips）中繼1.2局飆3K，維西亞（Alex Vesia）接替再飆三振。

道奇7局下T.赫南德茲（Teoscar Hernández）也對達比修有轟出陽春砲，幫助球隊拿下保險分，讓主場球迷沸騰，以2比0領先。達比修有投6.2局，被敲3安打包含2轟，有1次保送，失2分，奪4次三振。

大谷翔平8局下面對教士後援投手史考特（Tanner Scott）仍沒輒，遭到三振。大谷翔平此戰4打數無安打，挨3K，季後賽打擊率下滑至.200。

原本維西亞8局上將續投，但熱身時傷退，科佩奇（Michael Kopech）提前登板仍壓制教士打線。崔南（Blake Treinen）9局上守住勝利。

道奇投手群合力封鎖教士打線，從G3第2局被攻下6分大局後，得分持續「掛蛋」，連續24局無失分。

▲▼山本由伸。（圖／路透）