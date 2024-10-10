快訊／中信兄弟公告總冠軍賽售票　大巨蛋最貴2,680元

▲▼中信兄弟奪得下半季冠軍，桃園球場象迷拋下黃彩帶。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟歷經整年球季的努力，全年第一及下半季冠軍之姿進軍總冠軍賽，球團公布總冠軍賽主場票價，台北大巨蛋最貴2680元，最便宜700元。

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中信兄弟延續今年2024年度口號「進取」的態度和團結一心的精神，中信兄弟總冠軍賽喊出「進擊」，激起每位球員的強攻實力，火力全開、奮力出擊！全隊目標一致，將攜手百萬象迷齊心完成使命，直指冠軍金盃！

中信兄弟晉級年度總冠軍賽，賽制為七戰四勝制，前兩戰G1為19日（六）、G2為20（日）為中信兄弟臺北大巨蛋主場， G3為22日（二）、G4為23日（三）這兩場中信兄弟以客場身份出戰對手。

如有需要進行後續賽事，G5為25日（五）、G6為26日（六）及G7為27日（日），這3場將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰，歡迎球迷朋友踴躍進場，為中信兄弟加油！

中信兄弟2024總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。

臺北大巨蛋票價分為，B1-L2內野票價為1,680-2,680元， L4-L5一般席座位則是700-800元，外野1,000-800元。兩天的B1-L2內野票將獲得G1-10/19(六)贈送「所象披靡」勝利法披，以及兄弟進擊取勝衝鋒旗，G2-10/20(日)則是贈送「象征冠軍」象魂法披，以及兄弟進擊沙沙棒。