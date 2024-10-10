直落兩盤秋風掃落葉　喬科維奇闖上海大師賽8強續朝生涯百冠邁進

實習記者胡冠辰／綜合報導

上海大師賽9日深夜迎來16強焦點戰，由賽史四屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）迎戰俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin）；喬科維奇在比賽中展現絕佳壓制力，最終就以6比3、6比2輕鬆晉級上海大師賽8強賽事。

面對喬科維奇的強勢開局，薩菲烏林展現頑強抵抗，他在第二局以一記正手致勝球化解破發點；然而比賽瞬息萬變，薩菲烏林在第5局錯失兩個破發點後在第八局遭到喬科維奇關鍵破發，喬帥6比3奪得首盤。次盤喬科維奇狀態提升，在盤中雙破發得手，最終喬科維奇就以6比3、6比2晉級8強，持續朝著生涯百冠邁進。

¡ENTRE LOS OCHO MEJORES! ????????



Por décima vez en igual cantidad de presentaciones, Djokovic está en cuartos de final de #Shanghai. Venció a Safiullin por 6-3 y 6-2 en apenas pasada la hora de juego.



Espera por Mensik. pic.twitter.com/PVjW40truJ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 9, 2024

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「昨晚和今晚的比賽可能是我最近打的最好的一些比賽，因此我很享受在球場上的時光，」喬科維奇賽後表示，「當你打的好且感覺良好時，在球場上的擊球自然就充滿樂趣。」

「我在球場上的這些感覺，是我繼續打球和競爭的原因之一，因為我真的相信我可以在非常高的水準上比賽。現在關鍵是保持這種穩定性，並且也能在場下好好享受，」喬帥補充說道。

喬科維奇8強戰將會師捷克19歲新星門西克（Jakub Menšík），後者在16強以6比3、3比6、6比4擊敗保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），門西克目前迎戰世界前十的球員中，已經連續四次獲得勝利，這也幫助他成為上海賽事歷史上最年輕的八強選手。