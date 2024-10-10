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老虎3比0完封守護者聽牌優勢！創隊史首見紀錄

▲▼維斯特（Will Vest）。（圖／路透）

▲維斯特（Will Vest）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯分區系列賽G3，老虎10年來首次主場季後賽，投手群完全壓制守護者打線，最終以3比0獲勝，取得2勝1敗聽牌優勢。老虎連兩場季後賽都演出完封戲碼，創隊史首見紀錄。

老虎首局由格林（Riley Greene）適時安打先馳得點，3局下再靠維爾林（Matt Vierling）高飛犧牲打，拉開至2比0。6局下基斯（Colt Keith）安打開路，托克森（Spencer Torkelson）掃出二壘安打進帳保險分。

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維爾林攻守俱佳，7局上一、二壘有跑者時，還上演飛撲美技，接殺弗萊（David Fry）所擊出的平飛球。維爾林賽後說：「我只是本能反應，有人問當時在想什麼？其實根本沒時間想任何事，他打得很強勁，必須用手套去撲接，最後成功接到了。」

老虎6名投手輪番上陣，蒙特羅（Keider Montero）僅先發投1局無失分就退場，2局啟動牛棚，赫特（Brant Hurter）擔任長中繼，投3.1局，被敲5安打，無失分，獲得勝投。布列斯克（Beau Brieske）、岡瑟（Sean Guenther）、維斯特（Will Vest）、霍頓（Tyler Holton）陸續接替也封鎖對手。

此系列賽3場比賽投手群都表現精彩，根據大聯盟數據專家蘭斯（Sarah Langs）指出，前一次季後賽系列賽前3場都出現完封，必須追溯至1905年世界大賽。

關鍵字： 老虎美聯分區系列賽季後賽守護者投手

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