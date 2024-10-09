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避免連3季在分區淘汰！道奇G4投手車輪戰　教士席斯中3日先發

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台北時間9日）在分區系列賽第3戰以5比6輸給教士隊，1勝2敗面臨淘汰邊緣，明天第4戰必須取勝，才能避免連3季都在分區系列賽遭淘汰，道奇隊並未公布明天的先發投手，總教練羅伯斯（Dave Roberts）考慮採取投手車輪戰，可能會讓一名救援投手先開場。

道奇隊在2022年季後賽分區系列賽，對戰教士隊先在主場取得1勝，但之後連輸教士隊3場遭淘汰。2023年季後賽，則在分區系列賽3連敗給響尾蛇隊遭橫掃。

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今年道奇隊在分區系列賽再對戰教士，同樣先在主場贏得勝利，但第2戰及今天的第3戰都落敗，在5戰3勝制的比賽，處於1勝2敗的不利局面，明天再敗就重演2022年的狀況，而且連3季都在分區系列賽止步。

「這不是一個理想的情況，」羅伯斯表示，「但就贏得明天比賽而言，我認為我們處於一個非常好的位置。」

道奇隊沒有公布明天的先發投手，羅伯斯表示，將採用牛棚戰術，可能會讓一名救援投手開場，「每個人都必須在任何情況下都能出場。我們必須贏得明晚的比賽，才能為第五場比賽做好準備。」

系列賽前3戰道奇隊先發投手都表現不好，首戰山本由伸投3局失5分，第2戰弗拉赫提（Jack Flaherty）投5.1局失4分、第3戰布勒（Walker Buehler）投5局失6分，3人合計在13.1局失掉15分，防禦率達10.13。

道奇隊的牛棚在這個系列賽中的表現要好得多，在第一場和第三場比賽中沒有失分，6失分都來自第二場。

如果羅伯斯決定採取投手車輪戰，新人納克（Landon Knack）和卡斯帕里厄斯（Ben Casparius）是最有可能承擔大量局數的選擇。

「我確實覺得我們可以避免讓首戰投手休息3天出賽，」羅伯斯說，「這方面我覺得很好。而且我對我們在第五場比賽中，投手的質量感到滿意。」

如果道奇隊可以打到第5戰，他們將有山本由伸及弗拉赫提可以先發，牛棚也有一天的休息時間充份備戰。

教士隊在明天由席斯（Dylan Cease）先發，他在首戰先發3.1局被1轟在內6支安打，失5分，用球數82球，休息3天再登板。

關鍵字： MLB棒球

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