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5上深遠飛球出局在道奇球場會開轟　大谷翔平：出去就能扭轉比賽

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台北時間9日）在國聯分區系列賽以5比6敗給教士，如果明天再敗就要遭到淘汰，大谷翔平在5局上的中外野深遠飛球，如果在道奇球場就是全壘打，大谷賽後說，「如果那一球可以出去的，就能扭轉比賽局面。」

道奇隊在1局上靠貝茲陽春砲先馳得點，2局上因弗里曼（Freddie Freeman）及羅哈斯（Miguel Rojas）的守備瑕疵，加上小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）2分砲，單局失6分。

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道奇在3局上羅哈斯安打之後，大谷翔平敲出自己這場比賽的唯一1支安打，加上貝茲的安打串連攻占滿壘，一出局赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出中外野滿壘全壘打，追成只有1分落後。

大谷翔平在5局上打出中外野深遠飛球出局，飛行距離有385英尺，根據美國數據網站統計，這一擊在大聯盟30座球場中，包括道奇球場在內有4座會成為全壘打，但在這場比賽中只是中外野高飛球出局。

對於這一擊，大谷翔平覺得很可惜。他表示，「本身狀況很好，能夠擊中球。如果那一球可以出去的，就能扭轉比賽局面，是一個好的一擊，但只差一點點。」

8局上大谷翔平在2好2壞時，一顆投到外角上方的90.3英里滑球，主審拉引遭到三振，他說，「投手投得很好。如果至少能打成界外球就好了。之前的兩球直球也很甜，如果能打到就好了。」

雖然9局上要打到第6位打者才會輪到大谷，大谷還是相信自己會上場打擊，戴上護肘並拿著球棒做好準備，可惜球隊遭到教士隊終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）三上三下結束比賽。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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