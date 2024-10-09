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如果有第5戰　日媒預測達比修有、山本由伸有望對決

▲達比修有。（圖／路透）

▲達比修有。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇與聖地牙哥教士在國聯分區系列賽目前戰至2比1，由教士領先；根據日媒《體育報知》報導指出，如果戰線戰至G5的話，有望上演山本由伸對決達比修有的「日本對決」。

山本由伸在G1先發打頭陣，但他表現不佳，主投3局就被敲出5支安打責失5分，但道奇最終靠著大谷翔平三分砲為首的強大火力，以7比5收下比賽，贏得系列賽首場勝利。

達比修有在G2先發7局僅被敲3支安打，投出3次三振、2次保送，2局因高飛犧牲打，失掉唯一1分，隊友火力也完全相挺，10分當中有9分來自全壘打，合計6轟，終場教士10比2大勝道奇，系列賽扳平至1比1。

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示，教士打者可能已經摸透山本由伸的投球習慣，進而找到攻略的方法；《體育報知》指出，如果有G5的話，山本由伸可能會在休息5天後再度先發登板。

達比修有G2以7局1失分的好投奪勝，並且在比賽中成功壓制大谷翔平，讓他3個打數掛蛋外加吞1K，達比修有當天進行輕量跑步和接球練習來調整狀態，《體育報知》表示，如果系列賽拖到第五戰，達比修有可能將在休息4日後再度登板。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇聖地牙哥教士山本由伸達比修有

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