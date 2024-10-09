安芝儇、李晧禎12強賽在天母應援　球迷崩潰：大巨蛋哪裡退票

▲世界12強棒球賽天母球場韓國啦啦隊組合 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽11月13日在台北開打，中華隊都在台北大巨蛋比賽，沒有中華隊的天母球場國際賽事，主辦單位也安排台、日、韓三國的啦啦隊應援，包括安芝儇、李晧禎、千紘、希美及十元。

12強棒球賽中華隊5場比賽都在台北大巨蛋比賽，主辦單位安排中職6隊共12位啦啦隊女孩在場邊應援，包括秀秀子、Jessy、斐棋、Joy、孟潔、嘎琳、小映、璦昀、林浠、妡0及妮可、曼容。

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在沒有中華隊比賽的天母棒球場，看國際賽不孤單，也有熟悉的啦啦隊女孩在現場帶來演出，集結臺、日、韓且與各地有淵源的女孩應援。

▲世界12強棒球賽天母球場日本啦啦隊組合 。（圖／主辦單位提供）

之前公布日系組合有千紘、希美、KAHO、各務礼美奈、十元；台式組合有曉帆、菲菲、曲曲、琳蛋、馬妹、心璇、小楓、草莓、安汝、笑笑及筱緹。

7日晚上公布韓國組合，有安芝儇、趙娟週、南珉貞、李晧禎、MINGO，5位高人氣韓國女孩，將在賽前、局間帶來演出，並一同在觀眾席欣賞各國高強度的比賽。

韓國組合啦啦隊成員一躅布，球迷崩潰留言，「請問大巨蛋哪裡退票，天母哪裡買票？」、「比中華隊陣容猛」、「天母比巨蛋香」。

▲世界12強棒球賽天母球場台灣啦啦隊組合 。（圖／主辦單位提供）