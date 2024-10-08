王楚欽又輸了！　桌球亞錦賽敗給「排名差209」14歲伊朗小將

圖文／鏡週刊

2024年亞洲桌球錦標賽持續開打，今（8）日男子團體8強賽由傳統強權中國對上伊朗，不過第一點時世界排名第一的王楚欽竟然爆冷輸給世界排名僅210的伊朗小將法拉吉（Faraji Benyamin），跌破所有人眼鏡，所幸最終中國隊還是以局數3：1保住勝利晉級。

世界球王王楚欽今年巴黎奧運本來很被看好拿下男單金牌，不過卻因為前一天拍子被踩斷，在64強賽上爆冷輸給瑞典的「六角戰士」摩賈德（Truls Möregårdh）。後在上月的WTT澳門冠軍賽上，王楚欽先是在男單4強賽輸給隊友林詩棟，隨後登場的WTT中國大滿貫賽中，王楚欽再於男單32強賽上交手瑞典大黑馬林德（Anders Lind）時敗北，引發外界不少質疑。

怎料，今日王楚欽與隊友林詩棟和梁靖崑出戰2024年亞洲桌球錦標賽男子團體8強賽，對戰伊朗，第一點由世界排名第一的王楚欽打頭陣，對打2009年出生、12月才要滿15歲的法拉吉，法拉吉世界排名只有210，對王楚欽應該構不成威脅，沒想到王楚欽先是以局數2：1領先後，卻遭逆轉連丟兩局，最終以2：3落敗。

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▲ 伊朗小將法拉吉今爆冷打敗世界球王王楚欽。（翻攝自WTT世界乒聯微博）

消息傳出後，微博上中國網友紛紛傻眼，在WTT微博的貼文底下留言「上次粉絲說是沒休息好，這次又因為啥？」「真的菜啊」「14（指法拉吉年紀）都能輸？這是職業？」「所以，只能誇？」，不過也是有不少網友紛紛留言替王楚欽加油，希望他再接再厲。

所幸之後隊友林詩棟擊敗伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamian）、梁靖崑輕取莫薩維（Mohammad Mousavi Taher），第四點王楚欽自己也回穩，在錯過3個賽末點的情況下，仍頂住壓力打敗阿拉米揚，替中國隊保住勝利晉級。

賽後受訪，王楚欽解釋第一點輸掉是自己的問題，有些球處理得不夠謹慎小心，失誤過多，沒有調動起來，第四點對於團隊來說比較關鍵，自己不能以丟兩點結束，幸好有發動出來，關鍵分也有運氣。對於王楚欽這番發言，不少粉絲則誇讚他懂得自省，不為輸球找理由。



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