運動雲

>

王楚欽又輸了！　桌球亞錦賽敗給「排名差209」14歲伊朗小將

世界球王王楚欽今於亞洲桌球錦標賽男子團體8強賽爆冷輸球，所幸最終中國隊還是順利晉級。（翻攝自WTT世界乒聯微博）

圖文／鏡週刊

2024年亞洲桌球錦標賽持續開打，今（8）日男子團體8強賽由傳統強權中國對上伊朗，不過第一點時世界排名第一的王楚欽竟然爆冷輸給世界排名僅210的伊朗小將法拉吉（Faraji Benyamin），跌破所有人眼鏡，所幸最終中國隊還是以局數3：1保住勝利晉級。

世界球王王楚欽今年巴黎奧運本來很被看好拿下男單金牌，不過卻因為前一天拍子被踩斷，在64強賽上爆冷輸給瑞典的「六角戰士」摩賈德（Truls Möregårdh）。後在上月的WTT澳門冠軍賽上，王楚欽先是在男單4強賽輸給隊友林詩棟，隨後登場的WTT中國大滿貫賽中，王楚欽再於男單32強賽上交手瑞典大黑馬林德（Anders Lind）時敗北，引發外界不少質疑。

怎料，今日王楚欽與隊友林詩棟和梁靖崑出戰2024年亞洲桌球錦標賽男子團體8強賽，對戰伊朗，第一點由世界排名第一的王楚欽打頭陣，對打2009年出生、12月才要滿15歲的法拉吉，法拉吉世界排名只有210，對王楚欽應該構不成威脅，沒想到王楚欽先是以局數2：1領先後，卻遭逆轉連丟兩局，最終以2：3落敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王楚欽又輸了！桌球亞錦賽大爆冷　敗給「排名差209」14歲伊朗小將

▲ 伊朗小將法拉吉今爆冷打敗世界球王王楚欽。（翻攝自WTT世界乒聯微博）

消息傳出後，微博上中國網友紛紛傻眼，在WTT微博的貼文底下留言「上次粉絲說是沒休息好，這次又因為啥？」「真的菜啊」「14（指法拉吉年紀）都能輸？這是職業？」「所以，只能誇？」，不過也是有不少網友紛紛留言替王楚欽加油，希望他再接再厲。

所幸之後隊友林詩棟擊敗伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamian）、梁靖崑輕取莫薩維（Mohammad Mousavi Taher），第四點王楚欽自己也回穩，在錯過3個賽末點的情況下，仍頂住壓力打敗阿拉米揚，替中國隊保住勝利晉級。

賽後受訪，王楚欽解釋第一點輸掉是自己的問題，有些球處理得不夠謹慎小心，失誤過多，沒有調動起來，第四點對於團隊來說比較關鍵，自己不能以丟兩點結束，幸好有發動出來，關鍵分也有運氣。對於王楚欽這番發言，不少粉絲則誇讚他懂得自省，不為輸球找理由。


更多鏡週刊報導
可能是最後一場國際賽！馬龍被19歲後輩逆轉失冠　「可以微笑離開」全場歡呼
覃海洋否認出軌嫖娼！未婚妻曬錄音打臉　曾用孩子、輕生苦肉相勸
「中國蛙王」覃海洋爆出軌、嫖娼！女方嘆相信渣男真傻逼　工作室回應了

關鍵字： 鏡週刊王楚欽桌球亞錦賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

林昀儒跌出世界前10！亞錦賽兼4項成考驗　高承睿名次再創新高

林昀儒跌出世界前10！亞錦賽兼4項成考驗　高承睿名次再創新高

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

中職季後賽12日大巨蛋開打　總冠軍賽前2戰也在大巨蛋

中職季後賽12日大巨蛋開打　總冠軍賽前2戰也在大巨蛋

凱蒂又暴走！浮誇甩頭應援　邊荷律看呆尬笑被嚇壞XD

熱門新聞

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

2攻城獅「新竹阿北」艾夫伯驚傳離隊！

3平野惠一：台灣大賽拚真正總冠軍

4馬查多丟球　道奇教頭：不尊重

5平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」

最新新聞

1被叫台版西蒙斯　戰神雷蒙恩：很好笑

2雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

3緯創公開賽　曾雅妮要開心打球

4瑞迪克曝早早公布湖人先發原因

5高球甜心侯羽薔　緯創公開賽拚衛冕沒壓力

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

高宇杰再見安打逆轉勝　中信兄弟保送總冠軍賽

#李雅英 雨中大跳應援舞 女神真是太熱血啦！

#李雅英 穿私服在底下看球賽 跟台上一起應援好嗨～

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366