魔神樂錯失勝投王不多談：焦點在季後賽　古久保親自道歉

▲樂天桃猿洋將魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿洋投魔神樂6日的勝投資格，因後援投手陳柏豪救援失敗而落空，加上統一獅勝騎士昨天拿到第14勝超車，勝投王幾乎底定。對於當時的投手調度操作，桃猿總教練古久保健二坦言，是自己的失誤，「剛剛有和他道歉，這是我的責任。」

魔神樂當時投完5局退場，僅用83球，沒有失分。陳柏豪提前登板，拚3局救援資格，但最後無法拿下9局最後一個出局數，後援2.2局失7分吞敗，也搞砸魔神樂的勝投。

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勝騎士則在昨天拿到勝投，確定獨居勝投王，魔神樂剩餘例行賽也不會再登板，這意味勝投王已是勝騎士的囊中物。對於當時的安排，古久保坦言是自己的失誤，「剛剛也有和他說抱歉，讓他錯失了勝投王。」

對於爭取勝投王失利，魔神樂表示，現在也沒什麼好說了，他希望大家往前看，「還是把焦點放在之後的季後賽，我和勝騎士真的很接近，我們表現都非常好，我也很開心今年有這樣的表現，畢竟從春訓開始就一直在準備，至少結果是好的。」

接下來季後挑戰賽將面對統一獅。魔神樂說，「我們是很有競爭力的球隊，今年表現相當不錯，去年是差一點就拿到總冠軍，今年，我對我們球隊有信心。」