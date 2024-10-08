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喪父又生病！威金斯終於恢復訓練　勇士主帥評首戰先發：打不好

▲▼勇士威金斯。（圖／路透）

▲勇士威金斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士主力威金斯(Andrew Wiggins)遭逢喪父之痛，最近又因病錯過訓練營，據《ESPN》記者安德魯斯(Kendra Andrews)的消息，他今(8)日總算恢復訓練，但沒有參與實戰演練，不會在第2場作客國王的熱身賽登場。主帥柯爾(Steve Kerr)表示，威金斯這個休賽季回來後狀態很好，「這應該不會對他造成太大影響。」

在4冠神射湯普森(Klay Thompson)離隊後，威金斯被主帥柯爾寄予厚望，希望他能扛起第2得分手的重任，不過這位2014年狀元郎因病錯過了訓練營和在夏威夷舉行的首場熱身賽。根據《ESPN》記者安德魯斯的報導，他參加了今日的部分訓練，「他沒有參加今天的實戰演練，不會在周三(當地時間)的比賽上場。」

威金斯是勇士現有陣容中少數擁有冠軍經驗的球員，也是2022年重要奪冠功臣之一，他在那年的總決賽充分展示運動能力、籃板能力和三分火力。

▲▼勇士威金斯、庫明加；暴龍西亞卡姆。（圖／CFP）

▲勇士威金斯。（圖／CFP）

威金斯仍有望在開幕戰前做好準備，柯爾表示，威金斯休賽季回來後狀態很好，近期身體不適應該不會對他造成太大影響。

勇士首場熱身賽靠著新援沃特斯三世(Lindy Waters III)的壓哨三分絕殺快艇，柯爾該役啟用前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)、核心悍將格林(Draymond Green)和年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)這個前場先發組合，後場則是天王柯瑞(Stephen Curry)搭配新加入的頂尖防守後場梅爾頓(DeAnthony Melton)。

▲▼勇士庫明加、威金斯。（圖／CFP）

▲勇士庫明加、威金斯。（圖／CFP）

談到首戰的先發陣容，柯爾坦言，表現得不太好，「這對所有人來說都是季前熱身賽，我們沒有找到好的節奏，開賽有點慢熱，但能讓那5個人一起上場看看還是不錯。」

被問到對快艇一役，哪套陣容表現較突出？柯爾指出，讓柯瑞打1號位，「小手套」培頓二世(Gary Payton II)、 梅爾頓、穆迪(Moses Moody)或波傑姆斯基(Brandin Podziemski)在2、3號位置上，庫明加扛4號位，格林則打5號位。

關鍵字： NBA勇士威金斯柯瑞柯爾

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