「大谷翔平是棒球界最強打者」　教士金恩：還要警戒跑壘能力

▲金恩（Michael King）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇在國聯分區戰與教士戰成1勝1敗，第3戰將於9日（台灣時間）移師教士主場開打，教士預計派出金恩（Michael King）先發，他表示，大谷翔平是棒球界最佳打者，也必須加強防範他的跑壘能力。

金恩在例行賽累計13勝9敗、防禦率2.95，他最近一次對決道奇是9月24日，當時先發5局僅被敲3支安打，無失分，表現出色。

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金恩在8日受訪時強調，「上次登板雖然增加信心，但明天完全是不同的球隊，所以必須忘掉過去。」他認為季後賽是另一回事，「我們會採取不同策略，不能使用相同配球，接下來要解讀打者揮棒，持續信任捕手。」

金恩本季被大谷翔平敲出4安打，包含1轟，對戰被打擊率高達.444。他表示，「大谷翔平可能是棒球界最強打者。他們陣中還有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及赫南德茲（Teoscar Hernández），考慮大谷翔平跑壘能力，不希望他在壘上時面對這三位打者。」

爭取此戰勝利能在5戰3勝制的分區系列賽搶下聽牌優勢，金恩回到主場投球，他指出，「明天會聚集大量觀眾，對道奇來說可能會是不舒服的環境。」他期待球迷熱情吶喊，成為球隊的後盾。