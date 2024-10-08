謝淑薇女雙5連敗！世界排名跌到第8　年終賽對手陸續出爐

▲台灣網壇一姐謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇去年4月回歸賽場後，一度連拿5座大滿貫冠軍，寫下10個月內從「沒排名」變女雙球后的奇蹟，但她自巴黎奧運止步8強，在女雙賽事遭逢了5連敗，本周世界排名跌到第8。不過謝淑薇與老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)已鎖定WTA年終總決賽門票，目前已有5組選手提前卡位。

謝淑薇上周在WTA125等級香港女網賽合拍26歲澳洲女將比勒爾(Kimberly Birrell)，首輪就出師不利，以5比7、2比6敗給羅馬尼亞組合尼古列絲庫(Monica Niculescu )、魯塞(Elena-Gabriela Ruse)。自8月止步巴黎奧運女雙8強以來，謝淑薇後續在辛辛那提、美網、中國公開賽及香港賽都是一輪遊，連5場女雙失利。

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▲謝淑薇與梅滕絲上個月就鎖定年終賽女雙門票。（圖／取自WTA官網）

謝淑薇本周女雙世界排名又往下1名，跌到世界第8，不過她與比利時老搭檔梅騰絲日前已經鎖定年終總決賽門票，大會今(8)日再公布3組取得資格的選手，包括巴黎奧運金牌得主義大利艾拉妮(Sara Errani)、寶莉妮(Jasmine Paolini)、加拿大達布洛絲姬(Gabriela Dabrowski)、紐西蘭羅莉芙(Erin Routliffe)和今年溫網冠軍美國湯森(Taylor Townsend)、捷克西妮亞可娃(Katerina Siniakova)。

剛在美網封后的烏克蘭琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)、拉脫維亞歐絲塔潘珂(Jelena Ostapenko)則與「台比聯軍」在上個月就搭上年終賽8強列車，目前已有5組人馬提前卡位，僅剩最後3席未確定。

今年WTA年終賽將首度移師沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，總獎金高達1525 萬美元(約4.9億台幣)。謝淑薇曾在2013年終賽女雙封后，2019、2021年則拿下亞軍。

▲謝淑薇自巴黎奧運止步8強，遭逢5連敗。（圖／路透）