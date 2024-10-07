陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿成為中華隊12強賽最大貢獻團，共7人入選，其中4人為投手。其中陳冠宇連續3屆世界12強棒球賽都沒缺席。對於這次投手陣容，他看好年輕投手冒出頭，相信未來幾年一定有機會贏日本全一軍陣容。

陳冠宇談到猿隊勝利組牛棚幾乎全數入選，只有陳柏豪缺席。他也坦言有些可惜，但他今年頻繁出賽，或許多休息也不是壞事，「其實今年大家都辛苦，柏豪比較疲勞一點，多一點休息，對他棒球生涯是很好的事情。」

對於隊友莊昕諺的入選，陳冠宇給予高度評價，「他是我們球隊中繼投手中表現最佳的，無論是拆彈能力還是心理素質，都令人期待他在國際賽的表現，我一開始也很看好他入選。」

33歲的陳冠宇對再次代表國家出賽充滿熱情，「自己也不會去拒絕這個機會，這個部分渴望很久，每次打完結束都會有點難過，氛圍是當下一起製造出來的，從對手變隊友是很特別的事情。」他認為，當各隊選手有了共同目標去打比賽，每一屆都有很感動的事情，期待這次比賽可以留下很深刻的印象。

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展望未來，陳冠宇對中華隊實力充滿信心，「像林昱珉和古林睿煬這次是主力投手，以我們投手戰力，是很有機會跟日韓比拚的，未來幾年很有機會可以贏日本全一軍陣容。」

陳冠宇是唯一參加3屆的選手，他滿意地笑說，「我覺得很值得為自己拍個手，希望可以在球隊裡面做貢獻，當然維持健康也是年初的目標，很謝謝自己的身體，也謝謝防護員以及 體能訓練師，協助我維持到年底，還是滿健康的狀態。」