陳傑憲扛中華隊隊長：比起身體疲累　更想要擁有這份榮耀

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／新北報導

世界12強賽正式28人名單出爐，陳傑憲獲得總教練曾豪駒欽點為本屆中華隊隊長，他表示，「能夠代表國家出賽是一種榮耀，也是每位球員的夢想。」

陳傑憲認為，被選中的球員都有其獨特之處。他強調，「入選的球員可以好好把握這次機會，展現出與眾不同的實力。」對於有球迷認為參加國際賽事會感到疲累，陳傑憲則持不同看法，他表示，「當你的實力被肯定時，你的責任就越大。「比起自己身體疲累，更想擁有這份榮耀，而這份榮耀會深深烙印在腦海中。」

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回顧自己的棒球生涯，陳傑憲透露他在國小時首次穿上中華隊球衣。之後在高中時期旅日，看著身邊的同學代表國家出賽，更激發了他追求這個目標的決心。回到台灣後加入業餘球隊，給自己設定的目標就是希望能入選培訓隊。

對於此次入選，陳傑憲表示感到責任重大。他回憶道，「去年經典賽是成棒時期第一次穿上中華隊球衣，感覺責任特別重。但比賽結束後，我發現收穫很多，每次代表中華隊出賽都能讓自己有不同的收穫，不斷進步。」

本屆12強賽有不少首次參加中華隊的選手，陳傑憲認為，「對他們來說，在國際賽會有很大的動力，也能增加信心和經驗。」以自己為例，去年在經典賽結束後，從心態或技術面都成長很多，「知道跟各國好手的落差，去追尋他們的腳步。」

陳傑憲認為，與大聯盟好手同場較勁後，就會知道他們的實力有多厲害。自己也許在台灣是一個頂尖的好手，但認知到差距，就會更平常心面對自己的訓練和比賽。「不會把自己看得太高，以謙卑的心態面對中職賽事。做選手唯一不能做的就是自滿，才有機會跟更強的對手競爭。」

邁入30歲也得面對換血，陳傑憲說，「中職強度越來越強，18歲好手進來，自己還能打幾年？所以告訴自己，不斷地努力、不斷地維持健康，才不會被年輕人擠掉。這兩年打國際賽，雖然不是去學習的，但回想起來收穫很多。」