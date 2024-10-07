解決大谷翔平領軍奪勝　達比修有：每一球都在觀察他的反應

▲達比修有。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士隊投手達比修有今天（台灣時間7日）在客場對戰洛杉磯道奇，先發7局力繳優質好投僅失1分，隊友火力也完全相挺，10分當中有9分來自全壘打，合計6轟，終場教士10比2大勝道奇，系列賽扳平至1比1；達比修有賽後也談及壓制大谷翔平的策略，每一球都是經過經過深思熟慮。

Yu Darvish kept the Dodgers bats quiet pic.twitter.com/5N76kcJX5y [廣告]請繼續往下閱讀... October 7, 2024

達比修有賽前談到將與大谷的對決時表示，「大谷是頂級選手，能在大聯盟與他對決是一種榮譽，但球隊中還有許多優秀選手，我會專注應對每一位打者，不會特別針對某一個人。」

兩人今年對決5次打席，達比修有僅讓大谷擊出1支安打，另投出2次三振。今天對決首次打席，達比修有以外角低滑球讓大谷翔平揮棒落空三振，接下來2打席都製造滾地球出局。

達比修有本戰先發7局僅被敲3支安打，另有3三振、2保送，2局因高飛犧牲打，失掉唯一1分，比賽結束後他也接受媒體訪問，首先被問到「球隊在G2獲勝後的感想」，達比修有說道，「我們輸了第一場，所以能贏下第二場，接下來能回到主場，真的非常高興。」

「回顧今日的投球表現」，達比修有表示，「我運用了各種球種，盡量在好球帶內進行對決，並且儘量讓打者早點出棒，結果朝著好的方向發展，真的很不錯。」

「成功壓制大谷的想法」，達比修有回應，「（大谷）是一位非常聰明的選手，所以我也是經過深思熟慮，每一球都在觀察大谷的反應來進行投球。」

「對於貝茲（Mookie Betts）全壘打被沒收？」，達比修有說，「我當時也以為會是一支全壘打，因為是平手的情況下，我當時想著要馬上調整心態繼續比賽，不過最後被判為出局，真的很幸運。」

最後達比修有被問及對於下次登板的想法，他自信地說，「雖然還不知道何時再度上場，但我會保持好狀態，隨時準備好再次投球。」