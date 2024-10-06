3盤逆轉闖上海大師賽16強　梅迪維夫：艱難又有趣

▲梅迪維夫（Daniil Medvedev）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年上海大師賽32強，世界排名第5的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）歷經2小時44分鐘三盤苦戰，以5比7、6比4、6比4逆轉擊敗義大利年輕好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi）；梅迪維夫成功晉級16強，屆時對手將是「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）或法國選手穆勒（Alexandre Müller）。

Daniil Medvedev signs the camera after beating Matteo Arnaldi in Shanghai:



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由於上海當地陰雨連綿，雙方移至室內場地進行比賽，梅迪維夫開賽就破掉了阿納爾迪的發球局，連破帶保取得3比0領先，但梅迪維夫沒能維持領先優勢，盤末遭阿納爾迪贏下8局當中的6局，5比7失掉首盤。

次盤梅迪維夫憑藉穩定的發球以及來回對抽的攻勢，早早破發以6比4拿下，將盤數扳平至1比1。決勝盤第九局梅迪維夫在阿納爾迪的發球局連拿4分取得關鍵破發，終場梅迪維夫就以三盤逆轉勝的姿態收下比賽，將兩人交手紀錄提升至4勝0敗。

Amazing forehand passing shot from Daniil Medvedev against Arnaldi!#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/pvroj5vq1K — Tennis Xtra (@TennisXtra) October 6, 2024

「這是一場非常艱難且接近的比賽。」梅迪維夫賽後表示，「其實這也是網球有趣的地方，我覺得在第一盤我可能是更好的球員，也有更多的機會，但我沒能把握住，在盤末打了一個糟糕的一局。」

「接下來的兩盤，我覺得比賽更加接近，甚至有時他在某些時刻佔了上風，但這就是網球瘋狂有趣的地方，你可以在不期望中獲勝，也可能在你期望中失敗，所以我很高興能在兩天後再次站上賽場。」梅迪維夫最後補充道。