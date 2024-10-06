運動雲

>

3盤逆轉闖上海大師賽16強　梅迪維夫：艱難又有趣

▲梅迪維夫（Daniil Medvedev）。（圖／路透）

▲梅迪維夫（Daniil Medvedev）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年上海大師賽32強，世界排名第5的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）歷經2小時44分鐘三盤苦戰，以5比7、6比4、6比4逆轉擊敗義大利年輕好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi）；梅迪維夫成功晉級16強，屆時對手將是「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）或法國選手穆勒（Alexandre Müller）。

由於上海當地陰雨連綿，雙方移至室內場地進行比賽，梅迪維夫開賽就破掉了阿納爾迪的發球局，連破帶保取得3比0領先，但梅迪維夫沒能維持領先優勢，盤末遭阿納爾迪贏下8局當中的6局，5比7失掉首盤。

次盤梅迪維夫憑藉穩定的發球以及來回對抽的攻勢，早早破發以6比4拿下，將盤數扳平至1比1。決勝盤第九局梅迪維夫在阿納爾迪的發球局連拿4分取得關鍵破發，終場梅迪維夫就以三盤逆轉勝的姿態收下比賽，將兩人交手紀錄提升至4勝0敗。

「這是一場非常艱難且接近的比賽。」梅迪維夫賽後表示，「其實這也是網球有趣的地方，我覺得在第一盤我可能是更好的球員，也有更多的機會，但我沒能把握住，在盤末打了一個糟糕的一局。」

「接下來的兩盤，我覺得比賽更加接近，甚至有時他在某些時刻佔了上風，但這就是網球瘋狂有趣的地方，你可以在不期望中獲勝，也可能在你期望中失敗，所以我很高興能在兩天後再次站上賽場。」梅迪維夫最後補充道。

關鍵字： ATP上海大師賽梅迪維夫

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

熱門新聞

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

4勇士新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

5谷神降臨轟破道奇14敗魔咒！

最新新聞

1黑豹旗熱力開戰　中正預校挑戰平鎮

2能打12強好　陳仕朋：體能是挑戰

3評王維中先發　葉總：明年會更好

4想在東京遇中華　富藍戈排3洋投

5梅迪維夫晉級上海大師賽16強

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#丹妃 各種愛心爆擊 #邊荷律 在一旁努力跟上的模樣超可愛＞＜

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366