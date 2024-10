3盤逆轉闖上海大師賽16強　梅迪維夫：艱難又有趣

▲梅迪維夫(Daniil Medvedev)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年上海大師賽32強,世界排名第5的俄羅斯名將梅迪維夫(Daniil Medvedev)歷經2小時44分鐘三盤苦戰,以5比7、6比4、6比4逆轉擊敗義大利年輕好手阿納爾迪(Matteo Arnaldi);梅迪維夫成功晉級16強,屆時對手將是「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)或法國選手穆勒(Alexandre Müller)。

Daniil Medvedev signs the camera after beating Matteo Arnaldi in Shanghai:



“Nice balls” pic.twitter.com/mIHNbjZehv