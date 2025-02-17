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韓職73勝前LG王牌尋找新東家　韓媒爆料：他考慮轉戰中職

▲▼前LG洋投（Casey Kelly）曾在去年短暫回大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲前LG洋投（Casey Kelly）曾在去年短暫回大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

前LG雙子洋投凱利（Casey Kelly）曾在2023年幫助球隊奪冠，雖然去年一度回大聯盟，不過目前仍在尋覓新東家，韓媒報導，他正考慮轉戰中職。

凱利是LG隊史上最優秀的洋投之一，自2019年起披上LG條紋戰袍，於韓職出賽163場，累積989.1局，戰績73勝46敗，防禦率3.25。特別是在2023賽季，他克服低潮，繳出10勝7敗、防禦率3.83的成績，為LG雙子隊時隔29年再奪冠軍立下大功。

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不過，在去年賽季中期，凱利與LG雙子隊結束合作，返回美國，隨後與辛辛那提紅人隊的3A球隊路易斯維爾蝙蝠隊（Louisville Bats）簽約，繼續職業生涯。令人驚喜的是，他在睽違6年後重返大聯盟，初登板便繳出3局無失分的精采投球，奪下生涯首個大聯盟救援成功。然而，在下一場登板時，他僅投2.1局便失掉3分，表現不盡理想，最終離開辛辛那提紅人隊，目前仍未找到新東家。

據韓媒《XportsNews》報導，韓職在2025年洋投佈局時，凱利未獲得青睞，在美國遲遲無法找到新機會的情況下，有消息指出，他正在考慮轉戰台灣職棒（CPBL）等不同選擇。如果凱利決定挑戰中職，並在球季前半段找回最佳狀態，他或許仍有機會於KBO聯盟季中以替補外籍投手身份回歸，能否重返韓職，也備受外界關注。

凱利與他的兒子造訪LG雙子位於亞利桑那的訓練基地，「我真的很想念我的隊友們，今天來到球場再次見到大家，心情特別好。」凱利受訪時表示：「隊上每一個人我都非常想念，希望大家能夠為新賽季做好準備，迎來美好的一年。」

關鍵字： 凱利LG中職洋投轉隊

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