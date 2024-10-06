「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平今天在國聯分區系列賽對教士首戰，第2局落後3分的情況下擊出一支追平3分砲。生涯首場季後賽首安就是全壘打，接到這顆球的美國加州橙縣居民海蒂女士興奮地表示，「這種感覺甚至超越難以想像的夢想。」但她也說，獲得這顆球並沒有太費力，「我只是把它撿起來，其他人不知道球在哪裡。」

大谷翔平這一轟送上右外野看台。擊球速度達111.8英里（約179.9公里），飛行距離372英尺（約113.4公尺），仰角25度。他在賽後指出，對方席斯（Dylan Cease）真的是一位出色的投手，「他很少失誤。那球其實不好打，但我能夠以好的方式將它打成安打，也算是幸運。」

這支追平全壘打讓主場陷入瘋狂。MVP的呼喊聲響徹球場。大谷甩棒後大聲怒吼。球最後落入坐在右外野前排觀戰的海蒂手中。她說，「我只是撿起了它。其他人不知道球在哪裡，所以（接到球）非常容易。」

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海蒂是擁有30年資歷的道奇隊鐵粉，已經購買了20多年的季票，本賽季也看了近50場比賽。她感動地說，「這是我人生中最棒的夜晚。」

值得一提的是，大谷先前在9月19日創下史無前例的單季50轟50盜紀錄，當時的第50號全壘打球在拍賣會上曾拍出150萬美元的高價。儘管這顆季後賽首轟球可能會有更高的價值，海蒂已表明不出售，會把球留下來紀念，「我認為大谷是有史以來最棒的球員。這是一種榮幸，我打算保留它。」

▲大谷翔平 。（圖／路透）