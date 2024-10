谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

▲大谷翔平與教頭羅伯斯(Dave Roberts) 。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

道奇隊大谷翔平5日(台灣時間6日)主場對戰教士隊的分區系列賽首戰,第2局擊出了季後賽生涯首支全壘打,且是支3分砲。總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後稱讚,「我們找回了比賽的氣勢。」

在第2局2出局一、二壘有人,落後3分的情況下,大谷抓準先發投手投出的高球,把球送到右外野看台。這一擊的擊球速度達111.8英里(約179.9公里),飛行距離372英尺(約113.4公尺),仰角25度。大谷開轟後霸氣甩棒,發出怒吼,展現振奮的心情。

羅伯斯直言,「這讓我們重新回到了比賽中,也找回了節奏。我們重新掌握比賽的主動權。」

他還補充說,「從比賽一開始,球迷們就相當投入。我能感受到他們的能量。我想這對大谷來說也是一種力量。這是一支關鍵的安打。」他認為球迷的支持成為了球隊的助力。

現場轉播單位《FOX Sports》在大谷翔平開轟後,連線採訪到教士總教練席爾特(Mike Shildt)。對於大谷這發追平全壘打,他無奈搖頭,「比賽前就討論過,如果對他投高球,一點點失誤都不能犯,但我們還是沒做好。」

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,道奇隊在今天之前的季後賽歷史中,首局落後3分或以上時戰績是0勝14敗。「但那14次他們沒有大谷翔平……現在他們有了!」

WHO ELSE BUT SHOHEI? #NLDS pic.twitter.com/Pk3duKHBfH