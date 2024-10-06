谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

▲大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平5日（台灣時間6日）主場對戰教士隊的分區系列賽首戰，第2局擊出了季後賽生涯首支全壘打，且是支3分砲。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚，「我們找回了比賽的氣勢。」

在第2局2出局一、二壘有人，落後3分的情況下，大谷抓準先發投手投出的高球，把球送到右外野看台。這一擊的擊球速度達111.8英里（約179.9公里），飛行距離372英尺（約113.4公尺），仰角25度。大谷開轟後霸氣甩棒，發出怒吼，展現振奮的心情。

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羅伯斯直言，「這讓我們重新回到了比賽中，也找回了節奏。我們重新掌握比賽的主動權。」

他還補充說，「從比賽一開始，球迷們就相當投入。我能感受到他們的能量。我想這對大谷來說也是一種力量。這是一支關鍵的安打。」他認為球迷的支持成為了球隊的助力。

現場轉播單位《FOX Sports》在大谷翔平開轟後，連線採訪到教士總教練席爾特（Mike Shildt）。對於大谷這發追平全壘打，他無奈搖頭，「比賽前就討論過，如果對他投高球，一點點失誤都不能犯，但我們還是沒做好。」

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，道奇隊在今天之前的季後賽歷史中，首局落後3分或以上時戰績是0勝14敗。「但那14次他們沒有大谷翔平……現在他們有了！」