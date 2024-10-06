運動雲

>

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

▲▼ 大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平5日（台灣時間6日）主場對戰教士隊的分區系列賽首戰，第2局擊出了季後賽生涯首支全壘打，且是支3分砲。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚，「我們找回了比賽的氣勢。」

在第2局2出局一、二壘有人，落後3分的情況下，大谷抓準先發投手投出的高球，把球送到右外野看台。這一擊的擊球速度達111.8英里（約179.9公里），飛行距離372英尺（約113.4公尺），仰角25度。大谷開轟後霸氣甩棒，發出怒吼，展現振奮的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯直言，「這讓我們重新回到了比賽中，也找回了節奏。我們重新掌握比賽的主動權。」

他還補充說，「從比賽一開始，球迷們就相當投入。我能感受到他們的能量。我想這對大谷來說也是一種力量。這是一支關鍵的安打。」他認為球迷的支持成為了球隊的助力。

現場轉播單位《FOX Sports》在大谷翔平開轟後，連線採訪到教士總教練席爾特（Mike Shildt）。對於大谷這發追平全壘打，他無奈搖頭，「比賽前就討論過，如果對他投高球，一點點失誤都不能犯，但我們還是沒做好。」

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，道奇隊在今天之前的季後賽歷史中，首局落後3分或以上時戰績是0勝14敗。「但那14次他們沒有大谷翔平……現在他們有了！」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊季後賽全壘打美聯西

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

熱門新聞

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

「其他人不知道球在哪」幸運女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

谷神降臨轟破14敗魔咒：道奇首度在季後賽首局落後3分後獲勝

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3女球迷撿到大谷季後賽首轟球：不賣！

4勇士新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

5谷神降臨轟破道奇14敗魔咒！

最新新聞

1黑豹旗熱力開戰　中正預校挑戰平鎮

2能打12強好　陳仕朋：體能是挑戰

3評王維中先發　葉總：明年會更好

4想在東京遇中華　富藍戈排3洋投

5梅迪維夫晉級上海大師賽16強

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#丹妃 各種愛心爆擊 #邊荷律 在一旁努力跟上的模樣超可愛＞＜

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366