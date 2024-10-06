費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

NIMMO FOR THE LEAD!!! pic.twitter.com/wdzJTYrEmp — x - New York Mets (@Mets) October 5, 2024

記者王真魚／綜合報導

國家聯盟分區系列賽首戰6日開打，紐約大都會隊客場以6比2逆轉費城費城人隊，取得1比0的系列賽領先。這場比賽的轉折點出現在第8局，大都會隊在這一局中攻下5分，徹底改變了比賽的走向。

費城人王牌先發投手惠勒（Zack Wheeler）今天主投7局只讓對手拿到一支安打，展現宰制力。然而，當他在投了111球、飆出9次三振後退場，局面急轉直下。

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▲惠勒（Zack Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

大都會隊在第8局展現了驚人的韌性，打擊大爆發，從阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）領先安打開始，他們在這一局中共9名打者上陣，合計擊出5支安打並灌進5分。其中，文托斯（Mark Vientos）擊出追平安打，隨後尼莫（Brandon Nimmo）對斯特拉姆（Matt Strahm）擊出超前安，為球隊取得領先。

這是大都會近6戰第3度在比賽後半段扭轉劣勢並拿下比賽。根據外媒指出，過往數據統計顯示，在現行分區系列賽制度下，客場贏得第一場比賽的球隊，最終贏得系列賽的機率為73%。

大都會則推出千賀滉大應戰，這僅是他今年第2場先發，雖然一開始就被舒瓦柏（Kyle Schwarber）擊出全壘打，但他隨後回穩，合計2局僅失1分。彼得森（David Peterson）接手後援3局，僅被敲1支安打，無失分。賈瑞特（Reed Garrett）也投了2局，封鎖費城人打線，沒有失分拿下勝投。

這是大都會隊本周第二次單局攻下5分（以上），也是他們在季後賽中首次做到這一點，展現球隊強大的進攻火力。系列賽的第二場比賽將於周日下午4點（美東時間）在費城繼續進行。大都會隊希望能夠延續這股氣勢，而費城人隊則需要及時調整，以避免在主場落後0-2。

▲大都會贏得國聯分區系列賽首戰 。（圖／截自大都會官方X）