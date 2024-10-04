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不想被道奇球迷霸場　教士隊祭出門票限購令

▲教士隊主場Petco Park。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士隊主場Petco Park。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊與聖地牙哥教士隊將在6日（台北時間）進行分區系列賽季後賽，激烈的對決在大賽之前越發升溫，教士隊嚴防主場門票被道奇球迷搶走，限制只有特定區域的球迷才可以購買。

大谷翔平和山本由伸所屬的洛杉磯道奇隊，將與達比修有和松井裕樹所屬的聖地亞哥教士隊展開5戰3勝的分區系列賽，兩隊一直在爭奪國家聯盟西區的霸權，這次對決引起了不少關注，售票問題卻引發了爭議。

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這次的分區系列賽將先在道奇隊進行兩場比賽後，再於聖地亞哥進行第三和第四場比賽。針對這兩場比賽的售票，教士隊限制了洛杉磯居民購買門票。

美國體育專門媒體《Bleacher Report》旗下的棒球賬號「B/R Walk-Off」在其官方X（原Twitter）上分享了在購票網站上顯示的重要通知，「沛可球場（Petco Park，教士主場）位於聖地亞哥。本次活動的門票銷售僅限於聖地亞哥縣、南橙縣、西亞利桑那州、拉斯維加斯或其周邊的居民。其他地區的居民購買的門票將被取消，並予以退款。」

這項限制客隊道奇球迷嚴苛的措施引發了批評。網站《Dodgers Nation》指出，「教士隊拼命不讓來自洛杉磯的道奇球迷進入沛可球場。」

網站表示，教士隊不希望沛可球場變成「藍色的海洋」，被道奇球迷佔據。在短期決戰的季後賽中，主場優勢非常重要，教士隊只是想方設法創造主場優勢。

關鍵字： MLB棒球

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