打不進季後賽　響尾蛇解約資深投手教練史卓姆

▲響尾蛇隊解約資深投手教練史卓姆（Brent Strom）、助理投手教練卡爾森（Dan Carlson）和牛棚教練費特斯（Mike Fetters） 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者歐建智／綜合報導

亞歷桑那響尾蛇隊今年球季以89勝73敗無緣打進季後賽，確認解約資深投手教練史卓姆（Brent Strom）、助理投手教練卡爾森（Dan Carlson）和牛棚教練費特斯（Mike Fetters）。

響尾蛇隊今年戰績與勇士隊和大都會隊相同，但因對戰輸給兩隊，因而錯過季賽。今年因傷病，尤其在先發輪值方面，本季防禦率4.62排名大聯盟第27位。

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王牌投手賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）及左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都受傷缺陣。

蒙哥馬利今年簽約2年，但表現不佳，最終失去了先發。他在25場比賽，其中有21場先發，拿到8勝7敗、防禦率高達6.23。

史卓姆於10月14日年滿76歲，他在2021年11月加入響尾蛇隊時被視為大聯盟頂級投手教練之一，今天確認遭到解約，他表示，「投手表現拖累了今年的球隊。我盡力了。故事到此結束。」

他在2014年到2021年效力於太空人隊投手教練，幫助太空人隊在2017年贏得了世界大賽，並在2021年世界大賽輸給亞特蘭大勇士隊後決定退休。

史卓姆選手生涯在大聯盟5個球季，曾效力紐約大都會、克里夫蘭印地安人（現為守護者隊）和聖地亞哥教士，累計100場出賽有75次先發，成績22勝39敗、3.95的防禦率。

卡爾森54歲，在響尾蛇隊體系工作了23個賽季，從2002年到2013年擔任小聯盟投手教練，2014年到2021年擔任組織的投手協調員，在2022年被任命為助理投手教練。

費特斯59歲，2017年開始擔任響尾蛇牛棚教練，2002年和2004年球員生涯效力響尾蛇，2013年到2016年擔任質量控制教練。