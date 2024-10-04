運動雲

>

打不進季後賽　響尾蛇解約資深投手教練史卓姆

▲那響尾蛇隊解約資深投手教練史卓姆（Brent Strom）以及助理投手教練卡爾森（Dan Carlson）和牛棚教練費特斯（Mike Fetters） 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

▲響尾蛇隊解約資深投手教練史卓姆（Brent Strom）、助理投手教練卡爾森（Dan Carlson）和牛棚教練費特斯（Mike Fetters） 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者歐建智／綜合報導

亞歷桑那響尾蛇隊今年球季以89勝73敗無緣打進季後賽，確認解約資深投手教練史卓姆（Brent Strom）、助理投手教練卡爾森（Dan Carlson）和牛棚教練費特斯（Mike Fetters）。

響尾蛇隊今年戰績與勇士隊和大都會隊相同，但因對戰輸給兩隊，因而錯過季賽。今年因傷病，尤其在先發輪值方面，本季防禦率4.62排名大聯盟第27位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王牌投手賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）及左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都受傷缺陣。

蒙哥馬利今年簽約2年，但表現不佳，最終失去了先發。他在25場比賽，其中有21場先發，拿到8勝7敗、防禦率高達6.23。

史卓姆於10月14日年滿76歲，他在2021年11月加入響尾蛇隊時被視為大聯盟頂級投手教練之一，今天確認遭到解約，他表示，「投手表現拖累了今年的球隊。我盡力了。故事到此結束。」

他在2014年到2021年效力於太空人隊投手教練，幫助太空人隊在2017年贏得了世界大賽，並在2021年世界大賽輸給亞特蘭大勇士隊後決定退休。

史卓姆選手生涯在大聯盟5個球季，曾效力紐約大都會、克里夫蘭印地安人（現為守護者隊）和聖地亞哥教士，累計100場出賽有75次先發，成績22勝39敗、3.95的防禦率。

卡爾森54歲，在響尾蛇隊體系工作了23個賽季，從2002年到2013年擔任小聯盟投手教練，2014年到2021年擔任組織的投手協調員，在2022年被任命為助理投手教練。

費特斯59歲，2017年開始擔任響尾蛇牛棚教練，2002年和2004年球員生涯效力響尾蛇，2013年到2016年擔任質量控制教練。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平成道奇隊「團寵」 水原事件後的驚人蛻變

大谷翔平成道奇隊「團寵」 水原事件後的驚人蛻變

「休賽季之王」又來了！　西蒙斯25秒三分球8投6中展神射

「休賽季之王」又來了！　西蒙斯25秒三分球8投6中展神射

陳瑞振評價中職游擊手　江坤宇「最穩」排第一

陳瑞振評價中職游擊手　江坤宇「最穩」排第一

U18世界盃後兩屆場地公布　明年日本沖繩開打

U18世界盃後兩屆場地公布　明年日本沖繩開打

「全職」扛巫師先發控衛　砍將普爾誓言大變身

「全職」扛巫師先發控衛　砍將普爾誓言大變身

山本由伸改投道奇季後賽首戰　錯過同場較勁達比修有

山本由伸改投道奇季後賽首戰　錯過同場較勁達比修有

兄弟年度第M1拚歸零！克迪先發搶勝　桃猿「開箱」威斯佛

兄弟年度第M1拚歸零！克迪先發搶勝　桃猿「開箱」威斯佛

12強台韓台日戰秒殺！5戰門票明午全面開搶　大巨蛋估迎16萬球迷

12強台韓台日戰秒殺！5戰門票明午全面開搶　大巨蛋估迎16萬球迷

「感謝教練擺對位置」　陳冠宇登板任務：不讓隊友收尾

「感謝教練擺對位置」　陳冠宇登板任務：不讓隊友收尾

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

熱門新聞

大谷翔平成道奇隊「團寵」 水原事件後的驚人蛻變

「休賽季之王」又來了！　西蒙斯25秒三分球8投6中展神射

陳瑞振評價中職游擊手　江坤宇「最穩」排第一

U18世界盃後兩屆場地公布　明年日本沖繩開打

「全職」扛巫師先發控衛　砍將普爾誓言大變身

山本由伸改投道奇季後賽首戰　錯過同場較勁達比修有

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷成「團寵」 水原事件後驚人蛻變

225秒三分球8投6中　西蒙斯展神射

3陳瑞振評價游擊　江坤宇「最穩」

4U18世界盃後場地　明年日本沖繩

5砍將普爾變身　全職扛巫師先發控衛

最新新聞

1大谷隊內賽吞K　參與觀看外卡賽聚餐

2不想被道奇球迷霸場　教士隊祭出門票限購令

3大谷翔平打擊練習　道奇也擺出防守佈陣

4鄭怡靜、李昱諄無緣大滿貫女雙決賽

5宣布退休1年！法蘭科納將接任紅人總教練

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

中職獅象大亂鬥！椅子飛進場　陳江和與江奕昌被趕出場

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366