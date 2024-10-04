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勇士預計先發陣容曝　主帥談「柯瑞新搭檔」：每個位置都很競爭

記者游郁香／綜合報導

勇士上季在附加賽出局，今夏又失去3巨頭之一湯普森(Klay Thompson)，將以何種面貌迎接新賽季，受到高度關注。美國媒體披露灣區預計的先發5人，僅存的2大核心柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)，搭配威金斯(Andrew Wiggins)和新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、庫明加(Jonathan Kuminga)。

▲▼勇士柯瑞、魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士上季拿下46勝36敗，在競爭激烈的西區僅名列第10，最終也沒能在附加賽脫穎而出。隨著神射湯普森離隊，灣區3巨頭宣告解體，兩位核心大將柯瑞36歲、格林34歲，金州必須把握他們「最後的巔峰」，今夏陸續補進近5季砍了1322顆三分的神射希爾德，頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)及上季隨灰狼打進西區冠軍賽的安德森(Kyle Anderson)。

▲▼勇士今夏補進的3名新援，讓柯瑞、格林想起2022年的冠軍隊友；勇士新援安德森、希爾德。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲▼勇士新援上為希爾德，下為安德森。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲▼勇士今夏補進的3名新援，讓柯瑞、格林想起2022年的冠軍隊友；勇士新援安德森、希爾德。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

外界對勇士新賽季的先發陣容很好奇，NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)列出灣區預計的先發5人，雙巨頭柯瑞、格林，搭配後場新星波傑姆斯基，被主帥柯爾(Steve Kerr)寄予厚望的威金斯和前場大物庫明加。

不過柯爾本人還沒拿定主意，他甚至不確定誰會成為柯瑞的後場新搭檔，「現在各個位置都在競爭。這並不像『誰會成為2號位？』那麼簡單……我們知道柯瑞是控衛，但究竟是什麼樣的組合？」

▲▼勇士柯瑞、魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾補充說明，「先發陣容不僅要考慮前5名球員的搭配，還要考慮後5名球員的配置。」勇士上季共啟用27種不同的先發陣容，柯瑞是陣中唯一先發超過65場的球員。

儘管先發陣容還未確定，柯爾對幾名主要輪替球員的定位很清楚，「我希望威金斯每場投6到7個三分。我希望波傑姆斯基、穆迪(Moses Moody)、梅爾頓(De'Anthony Melton)……我希望我們成為一支大量投射外線的球隊。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞柯爾

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