唐斯首談遭灰狼交易「目瞪口呆」　到尼克第1件事向布朗森自介

“Hey Knicks fans, let’s get to work. See you at The Garden.”



— Karl-Anthony Towns



(via @nyknicks)pic.twitter.com/l03UBonxND — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

前灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)開季前被交易到尼克，消息震撼全聯盟，他今(4)日首度接受媒體訪問，坦言當下非常震驚，《The Athletic》表示或許「目瞪口呆」這個詞更適合形容他的心情。離開效力9年的明尼蘇達，唐斯透露來到紐約的第1件事，是向大蘋果主控布朗森(Jalen Brunson)介紹自己。

▲尼克歡迎唐斯入隊。（圖／翻攝自X／NEW YORK KNICKS）

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尼克本周在南卡羅來納州展開訓練營，「重磅新援」唐斯錄製影片向紐約球迷問好，「嘿，尼克粉絲們，我們一起努力，麥迪遜花園廣場見。」他也首度接受媒體訪問，談到被老東家灰狼交易，他直呼很震驚，《The Athletic》記者愛德華茲(James L. Edwards)表示，「也許『目瞪口呆』這個詞更合適，但的確是震驚。」

唐斯過去9季都待在明尼蘇達，2015-16賽季贏得年度最佳新人，期間4度入選全明星賽，2022年6月，他以4年2.2億美元與灰狼續約，這紙合約新賽季才要生效，未料他在無預警之下被交易，儘管內心震驚，他仍感謝在明尼蘇達的9年時光。

▲唐斯對自已遭灰狼交易感到震驚。（圖／達志影像／美聯社）

「感謝明尼蘇達社區在這9年中讓我能夠激發正能量和改變，對於所有的隊友、教練和管理階層，我非常感謝能有這樣的機會在那裡打籃球。」唐斯將在紐約開啟生涯新篇章，他成長於紐澤西州的皮斯卡塔維，來到尼克後，他離家人更近，「我很高興能在這裡打球，迫不及待要開始了。」

被問到麥迪遜花園廣場是否成為他的「家」時，唐斯糾正記者，「這不是『我』的家，這是『我們』的家。布朗森在這裡建立了一些特別的東西。這是我們的家，我在這裡是為了放大他們的成果，並成為最好的隊友。」

▲尼克主控布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

唐斯透露，他來到尼克的第1件事，就是走到主控布朗森面前「自我介紹」，「我說我叫Karl。」談到與前灰狼主帥席波杜(Tom Thibodeau)在紐約重聚，唐斯則表示過去在對方身邊學到很多，「他幫助我在職業生涯更上一層樓。」

尼克上季打進東區準決賽，在傷兵滿營之下，最終在搶七戰不敵溜馬，現在有了唐斯助拳，他們期待在追求總冠軍的路上能更進一步，對此唐斯深具信心，「我們有很棒的球員。如果我們每天都努力做最好的自己，我們可以完成很多事情。」