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不敵扳倒世界球王的大黑馬　「柚子」高承睿無緣中國大滿貫賽8強

▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿無緣挺進中國大滿貫賽男單8強 。（圖／翻攝自WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

年僅19歲的台灣桌球好手「柚子同學」高承睿，3日在WTT中國大滿貫賽男單16強遭遇日前大爆冷擊敗中國球王王楚欽的林德(Anders Lind)，高承睿雖然率先拿下兩局，但林德隨後大逆轉連拿3局，最終高承睿就以12比10、11比6、9比11、6比11、5比11，總局數2比3敗北無緣挺進8強，不過仍寫下個人在大滿貫賽最佳成績。

9月在澳門冠軍賽勇闖4強，高承睿世界排名也來到生涯最佳的第23位，此次中國大滿貫賽也是一路過關斬將挺進男單16強，不過此戰對手也不好惹，正式此次在32強賽爆冷擊敗地主球王王楚欽的林德。

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面對世界排名第50名的林德，高承睿開賽展現不錯壓制力連拿兩局，但隨後林德開始展現黑馬本色，犀利攻勢將局數強勢扳平。

關鍵決勝第5局，雙方前半段一度呈現拉鋸僵局，但關鍵時刻林德又是強勢連拿5分，最終收下關鍵局，以總局數3比2擊敗高承睿，除了挺進本屆賽事男單8強，也續寫黑馬大驚奇。

至於高承睿方面，雖然無緣取得8強資格，但此次闖入男單16強仍寫下個人生涯在大滿貫賽的最佳成績表現。

關鍵字： 高承睿柚子同學桌球WTT中國大滿貫賽林德

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