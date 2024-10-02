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「法國怪物」最想在這3人頭上暴扣　直言魔術天才大鎖被低估

▲▼馬刺超級狀元溫班亞瑪。（圖／VCG）

▲「法國怪物」溫班亞瑪。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)是NBA史上首位躋身年度防守第1隊的菜鳥，在最佳防守球員票選中也名列第2，他新賽季會如何進化，備受期待。溫班亞瑪近日接受《CBS體育》訪問時，列出「最想在他們頭上暴扣」的3名對手，這3人都是他心中的防守專家，「最好的防守者將是最大的挑戰。」

身高224公分的溫班亞瑪，兼具身高與靈巧身手，菜鳥季就繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻和1.2抄截的全方位數據，刷新多項紀錄，在幫助法國男籃贏得奧運銀牌後，他曾豪語，「我仍在學習中，我為我的對手感到擔憂。」

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▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪近日接受《CBS體育》訪問，談到最想在哪個球員頭上暴扣，他列出3人，「最好的防守者將是最大的挑戰，所以我認為是戈貝爾(Rudy Gobert)，雷納德(Kawhi Leonard)也是，我非常尊重這些球員的防守能力，能在他們頭上扣籃會非常不可思議。」

▲戈貝爾（Rudy Gobert）。（圖／達志影像／美聯社）

▲4屆最佳防守球員戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪心中的第3個人選是魔術天才大鎖艾薩克(Jonathan Isaac)，「我認為艾薩克是一個非常、非常被低估的防守者。」這位2017年首輪第6順位大前鋒，擁有優異身材條件與防守天分，但他深受傷病困擾，曾在2020年遭逢前十字韌帶傷勢，一度養傷長達2年。

▲雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2屆FMVP雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

與溫班亞瑪同樣來自法國的戈貝爾上季第4度贏得最佳防守球員，追平華勒斯(Ben Wallace)與「木桶伯」穆湯波(Dikembe Mutombo)的紀錄，並列史上最多；至於2屆FMVP雷納德的防守實力，全聯盟有目共睹，「可愛」曾在2015、2016年衛冕年度最佳防守球員，生涯7度進入最佳防守陣容。

溫班亞瑪最想在這3位防守大師頭上暴扣，不過聯盟應該會有更多其他的「受害者」，成為他大秀灌籃美技的海報背景，尤其他本季還有「控球之神」保羅(Chris Paul)助拳，球迷已經開始期待兩人聯手「空中接力」。

▲獨行俠唐西奇，魔術戈登、艾薩克。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術天才大鎖艾薩克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama法國怪物

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