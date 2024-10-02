沒被湖人交易還確保先發　羅素突道歉：某些時刻缺乏職業精神

▲湖人主控羅素。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

湖人主控羅素(D'Angelo Russell)上季飆進226顆三分球，刷新隊史紀錄，未料季後賽首輪對上金塊卻「軟手」，命中率跌破4成，休賽季一度深陷交易傳聞，不過新帥瑞迪克(JJ Reddick)對他寄予厚望，確認他的先發位置，更期望他打出生涯年，羅素被問到主帥的評論時，突然公開為上季缺乏職業精神致歉。

在昔日帥哥射手瑞迪克接掌湖人兵符後，羅素選擇執行價值1860萬美元的球員選項留在洛杉磯，他上季場均能得18分、3.1籃板和6.3助攻，整體命中率45.6%，三分命中率也達到41.5%，單季猛砍226顆三分球刷新隊史紀錄。美中不足的是，他在季後賽首輪失去準星，場均僅14.2分，在湖人遭金塊淘汰後，他成了眾矢之的。

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不過新帥瑞迪克對羅素有著很高的期望，不僅確認他的先發位置，還公開表示，希望這位明星控衛能在新賽季打出生涯年。被問到對主帥評論的看法，羅素突然道歉，「老實說，我真的想為在某些時刻缺乏職業精神、在某些時候缺乏團隊至上的觀念致歉。」

▲湖人羅素。（圖／達志影像／美聯社）

「所以對我來說，我認為無論在順境或逆境中，都要保持那種成熟和職業精神。」羅素也提到，他將更專注於提升防守表現，以此來贏得瑞迪克的信任，他對自己過往常因防守問題而在比賽最後階段被換下場感到困擾。

「我要在防守端對自己更加負責。」羅素補充道，「我知道我有這個能力，但當你在比賽中因為攻防轉換而被換下場時，這顯示出教練對你的信任程度和對你能力的評價。所以對我來說，我只想在防守端贏得教練的信任，並且每天都保持一致的表現。」

羅素喊話，「不管是練習、比賽、熱身賽，我都會全力以赴，確保教練也對我充滿信任。我相信這樣會帶來一個成功的賽季。」

▲湖人羅素。（圖／達志影像／美聯社）