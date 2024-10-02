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曼城4比0大勝斯洛萬　歐冠連續25場不敗追平曼聯紀錄

▲▼福登（Phil Foden）助攻麥卡蒂（James McAtee）。（圖／路透）

▲▼福登（Phil Foden）助攻麥卡蒂（James McAtee）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠今天（2日）凌晨焦點戰由英超榜首曼城作客斯洛萬，曼城本戰全場出現高達28次射門並有14次射正，其中王牌球星哈蘭德（Erling Haaland）、京多安（İlkay Gündoğan）、福登（Phil Foden）以及麥卡蒂（James McAtee）都有進球紀錄；終場曼城4比0大勝斯洛萬，歐冠連續25場不敗，追平曼聯紀錄。

開賽第8分鐘曼城率先發動攻勢，京多安在禁區邊緣的起腳射門，球經由薩維迪斯（Kyriakos Savvidis）的腿反彈入網，京多安順利幫助球隊取得1比0領先，這是他自從效力巴塞隆納一個賽季後回到曼城的首顆進球。

第15分鐘藍月亮攻勢再起，主將福登接到隊友多庫（Jérémy Doku）的傳球後踢進了本賽季首記進球，福登將球射入底角，幫助曼城將領先優勢擴大為2比0。

下半場第58分鐘，哈蘭德攻進他在歐冠聯賽中的第42顆進球，哈蘭德接獲路易斯（Rico Lewis）的傳球後向前衝刺，繞過對方門將塔卡奇（Dominik Takac）後將球射進球門，曼城3比0領先；哈蘭德本賽季在各項賽事中已踢進11球，他在第60分鐘後被替換下場，結束當晚任務。

第74分鐘，福登傳球給隊友麥卡蒂，助攻麥卡蒂踢進他職業生涯在曼城的首個進球，為這場比賽畫下完美句號；4比0獲勝的曼城現在已經將他們在歐冠聯賽的不敗戰績擴大到25場，與曼聯並列史上最佳。

「我激動的無以言表，」麥卡蒂賽後興奮說道，麥卡蒂11歲時就加入了曼城體系，「這是每個孩子的夢想，如今夢想成真了。」

「必須給予斯洛萬尊重，」福登接著表示，「突破他們的防線很困難，氣氛也令人難以置信；我們最終完成了任務，找到了空間，對於4比0我們感到非常滿意，在經歷了與國際米蘭的平局後，我們需要這場勝利，所以我們現在走在正確的道路上。」

關鍵字： 足球歐冠曼城

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