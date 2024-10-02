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籃網未來7年擁25個選秀權　西蒙斯：大家忘記健康的我多會打球

記者游郁香／綜合報導

籃網在今年選秀會前夕送走「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)，換回4枚首輪籤和1枚次輪籤，未來7年擁有多達25個選秀權，若繼續交易陣中的老將，這個數字有望繼續增加。過去3季只打57場的狀元西蒙斯(Ben Simmons)，已經準備好帶領這支進入重建的球隊，「人們忘記當我健康時，我能打球。」

籃網近年2度組成3巨頭，包括杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)和哈登(James Harden)，以及後來的杜蘭特、厄文和西蒙斯，最終都以失敗告終，其中2022年2月來到布魯克林的西蒙斯，近3季合計只打了57場比賽，這位2016年狀元郎是否還能重拾昔日身手，成了很大的疑問。

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

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▲籃網西蒙斯。（圖／CFP，下同）

現年28歲的西蒙斯上季因下背部神經壓迫只打了15場比賽，場均上場23.9分鐘，能得6.1分，7.9籃板，5.7助攻和0.8抄截，投籃命中率為58%。他今年3月進行局部椎間盤切除微創手術，他在媒體日上自信表示，動刀後沒出現傷勢反覆的狀況，「從身體上來說，我感覺很好，準備好了。所以現在只是需要多打比賽，多累積比賽經驗。」

西蒙斯更說，「我覺得人們忘記當我健康時，我身為一名球員的實力。我可以打球，而且打得還挺不錯，對吧？對我來說，關鍵是保持穩定，照顧好我的身體。」他透露自己每天都在變得更好，和隊友一起在健身房裡訓練。

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

籃網上季僅拿下32勝50敗，這是他們自2017-18賽季以來，首次錯過季後賽。總管馬克斯(Sean Marks)在今年選秀會前夕將「大橋」布里吉斯交易到同城的尼克，換取4個首輪選秀權(2025、2027、2029、2031年)和一個2025年次輪選秀權。

美國媒體《theScore》統計，籃網未來7年有多達25個選秀權，這個數字可能繼續增加，若他們繼續交易掉老將波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)、芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)、施洛德(Dennis Schroder)或強森(Cam Johnson)。

關鍵字： NBA籃網西蒙斯Ben Simmons

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