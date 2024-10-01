「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今晚主場8比4擊敗台鋼雄鷹，年度第一魔術數字減為M1。江坤宇繳出3安打，僅差全壘打達「完全打擊」，獲選單場MVP。他在賽後透露，確實有想拚，雖然這次無緣挑戰，但當作初體驗，下次就有經驗。

江坤宇2局擊出高飛犧牲打，接下來連3打席敲安，依序擊出一壘安打、三壘安打、二壘安打，貢獻3分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局下半，江坤宇為該半局第4名打者，只要前面的隊友上壘，就有機會挑戰「完全打擊」。不過接連3名打者出局，其中許基宏是盜壘失敗，江坤宇無緣挑戰。

當時在第3名打者曾頌恩上場打擊時，江坤宇早早就在旁邊準備，總教練平野惠一也特別給予叮嚀。

江坤宇直言，平野教練確實有給予一些建議，「也有滿多學長圍過來，全部幫我加油、給我策略，當然自己也有想好策略。」

雖然這次最終無緣挑戰，江坤宇平常心看待，「也還好，還有機會，就當作先體驗一次。」他笑說，「後面可能就不會緊張，或許會更有機會。」

值得一提的是，江坤宇此役擊出三壘安打，是繼2022年10月16日再度敲出三壘長打。這也僅是他生涯第7支。他說，自己是沒印象打了幾支，「但前幾天在家裡才跟老婆說，好久沒有擊出三壘打。」三壘打同樣不容易，「打的方向也要打對，跑到三壘會喘耶！」

在例行賽進入尾聲，江坤宇一度陷入低潮，甚至穩定的守備也有失誤。此役攻守俱佳，表現回穩，他坦言，身體有些疲累，「但看到球迷熱情為我們加油，我整個又有活力了！」

上周日在桃園拋下半季封王彩帶，江坤宇直言，「那天真的很像主場，謝謝各位球迷到場支持。」也期待團隊繼續拿下年度第一目標，前進台灣大賽。

