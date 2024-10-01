運動雲

>

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

▲▼中信兄弟江坤宇、德保拉。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今晚主場8比4擊敗台鋼雄鷹，年度第一魔術數字減為M1。江坤宇繳出3安打，僅差全壘打達「完全打擊」，獲選單場MVP。他在賽後透露，確實有想拚，雖然這次無緣挑戰，但當作初體驗，下次就有經驗。

江坤宇2局擊出高飛犧牲打，接下來連3打席敲安，依序擊出一壘安打、三壘安打、二壘安打，貢獻3分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局下半，江坤宇為該半局第4名打者，只要前面的隊友上壘，就有機會挑戰「完全打擊」。不過接連3名打者出局，其中許基宏是盜壘失敗，江坤宇無緣挑戰。

當時在第3名打者曾頌恩上場打擊時，江坤宇早早就在旁邊準備，總教練平野惠一也特別給予叮嚀。

江坤宇直言，平野教練確實有給予一些建議，「也有滿多學長圍過來，全部幫我加油、給我策略，當然自己也有想好策略。」

雖然這次最終無緣挑戰，江坤宇平常心看待，「也還好，還有機會，就當作先體驗一次。」他笑說，「後面可能就不會緊張，或許會更有機會。」

值得一提的是，江坤宇此役擊出三壘安打，是繼2022年10月16日再度敲出三壘長打。這也僅是他生涯第7支。他說，自己是沒印象打了幾支，「但前幾天在家裡才跟老婆說，好久沒有擊出三壘打。」三壘打同樣不容易，「打的方向也要打對，跑到三壘會喘耶！」

在例行賽進入尾聲，江坤宇一度陷入低潮，甚至穩定的守備也有失誤。此役攻守俱佳，表現回穩，他坦言，身體有些疲累，「但看到球迷熱情為我們加油，我整個又有活力了！」

上周日在桃園拋下半季封王彩帶，江坤宇直言，「那天真的很像主場，謝謝各位球迷到場支持。」也期待團隊繼續拿下年度第一目標，前進台灣大賽。
 

關鍵字： 棒球中信兄弟江坤宇台鋼雄鷹MVP中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

回到新莊投球很舒服　肯特期待參與季後賽

回到新莊投球很舒服　肯特期待參與季後賽

江坤宇完全打擊差一步　兄弟8比4台鋼　年度第一M1

江坤宇完全打擊差一步　兄弟8比4台鋼　年度第一M1

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

K湯喊話要幫唐西奇「減壓」　厄文興奮：我們的夢想可能成真

K湯喊話要幫唐西奇「減壓」　厄文興奮：我們的夢想可能成真

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

熱門新聞

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭有心人士利用！兄弟球團禁私下合影

2江坤宇拚完全打擊遭斷？隊友解釋原因

3江坤宇拚完全打擊　老婆預言敲三壘打

4「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚

5樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

最新新聞

1江坤宇拚完全打擊　老婆預言敲三壘打

2「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚

3K湯喊話要幫唐西奇「減壓」

4江坤宇拚完全打擊遭斷？隊友解釋原因

5遭有心人士利用！兄弟球團禁私下合影

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧＆Joeman同台應援！　合體「比愛心」全場暴動超羨慕

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366