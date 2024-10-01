運動雲

>

朱育賢3分砲桃猿踢館悍將　肯特首度「回娘家」奪勝投

▲▼樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿2日作客富邦悍將，肯特面對前東家先發6.2局僅失1分，交出優質先發好投。朱育賢貢獻超前3分砲助陣，最終桃猿以6比2踢館悍將拿下勝利。

桃猿在1局上率先突破，陳晨威掃出本季第100支安打，林智平選到保送，朱育賢適時安打帶回1分。7局上兩隊以1比1平手時，桃猿打線面對悍將第三任投手張瑞麟，林立獲保送、陳晨威安打後，朱育賢大棒一揮轟出本季第12轟，3分砲將比數超前為4比1。9局上桃猿再度發威，林立、陳晨威、林智平連續安打攻佔滿壘，余德龍掃安打再添2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將打線多數時間遭到封鎖，直到5局下才靠董子恩的二壘安打和楊閔貽的適時安打進帳1分。9局下申皓瑋開轟，本季第9轟出爐，為球隊再添1分。

肯特去年效力富邦悍將，今年轉戰桃猿。此戰不但首度對決前東家，也剛好回到最熟悉的新莊球場。他主投6.2局，用了87球，其中55顆好球，被敲5支安打，有1次保送，奪3次三振，僅失1分。

打擊方面，朱育賢雙安包含1轟，包辦4打點。陳晨威「鐵支」4安打，貢獻3得分，還有1次盜壘成功，本季第27盜，打擊率升至.301。

▲▼肯特。（圖／樂天桃猿提供）

▲肯特。（圖／樂天桃猿提供）
 

關鍵字： 樂天桃猿富邦悍將肯特朱育賢陳晨威

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

失去大谷翔平的天使墜入地獄：99敗創隊史最差

失去大谷翔平的天使墜入地獄：99敗創隊史最差

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝

2擊敗大谷！賈吉獲《棒球美國》年度最佳球員

3大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！

4大聯盟安打王羅斯離世 享壽83歲

5「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯

最新新聞

1樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

2回到新莊投球很舒服　肯特期待季後賽

3江坤宇完全打擊差一步 兄弟年度第1M1

4朱育賢3分砲桃猿踢館悍將

5高承睿中國大滿貫賽1日2勝！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

陳子豪雙響！兄弟下半季封王　奪下第19座季冠軍史上最多

陳子豪雙響助兄弟封王！　受張志豪長打激勵：很開心有掌握到

這次彩帶拋得好！　周思齊退役後享受封王：小兄弟很棒！

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366