朱育賢3分砲桃猿踢館悍將　肯特首度「回娘家」奪勝投

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿2日作客富邦悍將，肯特面對前東家先發6.2局僅失1分，交出優質先發好投。朱育賢貢獻超前3分砲助陣，最終桃猿以6比2踢館悍將拿下勝利。

桃猿在1局上率先突破，陳晨威掃出本季第100支安打，林智平選到保送，朱育賢適時安打帶回1分。7局上兩隊以1比1平手時，桃猿打線面對悍將第三任投手張瑞麟，林立獲保送、陳晨威安打後，朱育賢大棒一揮轟出本季第12轟，3分砲將比數超前為4比1。9局上桃猿再度發威，林立、陳晨威、林智平連續安打攻佔滿壘，余德龍掃安打再添2分。

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悍將打線多數時間遭到封鎖，直到5局下才靠董子恩的二壘安打和楊閔貽的適時安打進帳1分。9局下申皓瑋開轟，本季第9轟出爐，為球隊再添1分。

肯特去年效力富邦悍將，今年轉戰桃猿。此戰不但首度對決前東家，也剛好回到最熟悉的新莊球場。他主投6.2局，用了87球，其中55顆好球，被敲5支安打，有1次保送，奪3次三振，僅失1分。

打擊方面，朱育賢雙安包含1轟，包辦4打點。陳晨威「鐵支」4安打，貢獻3得分，還有1次盜壘成功，本季第27盜，打擊率升至.301。

▲肯特。（圖／樂天桃猿提供）

