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高承睿中國大滿貫賽1日2勝！　單、雙打都晉級16強

▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲高承睿單日2勝。（圖／翻攝自WTT官網）

文／中央社

19歲台灣小將高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽1日2戰，男單32強以3比1拍下世界排名第17日本選手戶上隼輔，闖進16強，這也是繼稍早男雙晉級16強，單日第2勝。

高承睿歷經巴黎奧運洗禮，心態和技術層面更加成熟，9月中澳門冠軍賽闖進男單4強，締造個人在WTT系列賽最佳成績，世界排名升至生涯新高第23名，本週再戰中國大滿貫賽，單、雙打雙線作戰。

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高承睿男單首輪歷經5局大戰才脫困，32強碰上世界排名第17的日本選手戶上隼輔，雙方過去2度交手，高承睿都苦吞敗仗，包括今年巴黎奧運團體賽碰頭，以0比3輸球。

▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

▲高承睿單日2勝。（圖／翻攝自WTT官網）

高承睿相隔1個多月再度與戶上隼輔交手，首局在4比4平手時，展現正手拍威力，連拿4分，以11比6拿下，次局儘管前段遭到對手壓制，所幸高承睿沉穩應對，合計化解4個局點，以13比11逆轉搶下。

高承睿第3局陷入苦戰，反拍出現不少失誤，以5比11讓出，第4局以4比0開局，儘管一度被對手超前，但高承睿關鍵時刻、穩住陣腳，連得4分，以11比8迎接勝利，報了在奧運一箭之仇。

高承睿稍早男雙與黃彥誠攜手挺進16強，男單收下這一勝後，也前進16強，接下來將與丹麥選手林德（Anders Lind）爭奪8強門票。 女單部分，陳思羽32強以0比3不敵中國選手劉煒珊，無緣16強，接下來將專注在混雙賽事。

關鍵字： WTT中國大滿貫賽高承睿桌球

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