林子偉專心治療肩膀降二軍　廖健富腿傷好轉季後賽歸隊待觀察

▲▼中職林子偉 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

不僅張育成補賽周降到二軍，樂天桃猿林子偉也提前結束例行賽，兄弟封王戰一記撲接美技再度讓肩膀不適，總教練古久保表示，希望他能專心治療，準備季後賽。

林子偉在9月29日對兄弟時鎮守二壘，首局撲接滾地球後，快傳三壘觸殺回壘不及的陳俊秀，古久保透露，「在撲球之後，肩膀狀況就沒那麼好。」不過他仍繼續比賽，還轟出本季第4發全壘打。

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在短期內傷勢痊癒較為困難，古久保坦言，「為了準備季後賽，即使時間不長，仍希望他能專心治療。若他需要維持比賽感覺的話，可以到二軍自辦賽進行比賽。」

樂天桃猿以全年戰績第三前進季後挑戰賽，近期補賽周將尋找可用之兵，古久保透露，在二軍表現不錯的選手會拉上來，看看有沒有新的發現。桃猿年輕外野手林耀煌在二軍勇奪安打王、打點王，古久保坦言，「他在二軍難得有成績，而且是很努力的選手，確實有想找機會讓他升上來。」

廖健富8月守備劈腿造成拉傷，能否趕上季後賽仍是未知數。古久保說，「打擊是沒問題，但打完還要跑，擔心他第一步和急停，若這部分沒問題的話，就能去二軍比賽再觀察。」

此外，今年扛牛棚重任的王志煊也降至二軍，古久保透露，他已經確定中繼王，所以先休息備戰季後賽。