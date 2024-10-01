鄭怡靜挺進中國大滿貫賽16強　高承睿男雙首輪「輸2贏3」大逆轉

▲台灣一姐鄭怡靜。（圖／中華奧會資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜今(1)日出戰WTT中國大滿貫賽女單32強，以12比10、11比4和11比7直落3橫掃荷蘭一姐伊爾蘭(Britt Eerland)，生涯第3度挺進大滿貫賽女單16強。另外，「柚子同學」高承睿首度攜手黃彥誠在男雙賽事登場，兩人上演「輸2贏3」大逆轉劇碼，順利前進16強。

中國大滿貫賽今日進行單打32強賽，台灣一姐鄭怡靜交手世界第43的荷蘭一姐伊爾蘭，兩人前一次碰頭得追溯到2018年世界團體錦標賽，當時「學姊」以直落3過關。今日再戰，雙方首局就陷入激戰，一路打到了10比10，鄭怡靜接著連下關鍵2分，以12比10先下一城。

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▲台灣一姐鄭怡靜。（圖／中華奧會資料照）

進入第2局，鄭怡靜主宰了比賽局面，開局就連得4分，以11比4輕鬆收下此局，總局數2比0聽牌。對手第3局試圖力挽狂，兩人戰成7比7後，鄭怡靜打出4比0攻勢，以11比7勝出，耗費27分鐘順利搶下女單16強門票，這是「學姊」生涯第3度挺進大滿貫賽女單16強，前2次是2022年新加坡站及今年的沙烏地阿拉伯站。

▲高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

另外，「柚子同學」高承睿首度在國際賽攜手黃彥誠出戰男單賽事，首輪對手是世界第39的香港組合姚鈞濤、陳顥樺，儘管前2局以13比15、11比13敗下陣來，落入被聽牌的不利局面，但兩人展現強大韌性，接下來硬是以12比10、11比9、11比7連趕3局，上演「輸2贏3」大逆轉，晉級16強，次輪將對上中國頭號種子林高遠、林詩棟。

混雙部分，陳思羽和新加坡馮耀恩的「跨國組合」也繳出精彩表現，以8比11、11比7、11比8、11比6，總局數3比1扳倒世界第7的西班牙強敵羅伯斯、蕭瑤茜，闖入8強。

高承睿和陳思羽今日都是一日兩戰，晚間要分別出戰男、女單32強賽，高承睿將對上日本好手戶上隼輔，陳思羽則要與中國女將劉煒珊碰頭。

▲高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）