柯瑞暗示勇士可能再補強？　3新援讓他想起2年前的冠軍陣容

The Warriors' new additions remind Steph of the players the team added in the offseason before their 2022 championship run pic.twitter.com/o8qUSOncVy — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 30, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏雖錯過喬治(Paul George)、「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)等補強目標，不過網羅了神射希爾德(Buddy Hield)等3名新援，讓灣區天王柯瑞(Stephen Curry)想起2022年奪冠的陣容，「我們有機會在季初就變得有競爭力，然後再進行評估。」也就是交易截止前很可能再展開補強動作。

灣區3巨頭今夏解體後，雖然爭奪頂尖搖擺人喬治及「芬蘭司機」馬卡南失利，不過陸續補進生涯三分命中率達4成、近5季共砍了1322顆三分的資深神射希爾德，頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及上季隨灰狼打進西區冠軍賽的安德森(Kyle Anderson)等3位主要新援。

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▲勇士今夏補進的3名新援，讓柯瑞、格林想起2022年的冠軍隊友。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

這3人讓天王柯瑞與格林(Draymond Green)想起2022年那支冠軍隊的3名關鍵角色球員小波特(Otto Porter)、巴利察(Nemanja Bjelica)和「小手套」培頓二世(Gary Payton II)，其中小波特和巴利察都是2021年夏天才入隊，「小手套」則是2020-21賽季就替勇士打過10場例行賽。

小波特、巴利察和「小手套」加入勇士時的平均年齡為29.7歲，今夏新援安德森、希爾德和梅爾頓的平均年齡則是29.4歲。

「這確實很相似。」柯瑞說，「這是一個很好的比較，這些球員在聯盟中不同的情況下打過球。我認為他們適合我們想要打的風格，儘管我們確實需要在進攻和防守上進化並打出不同的面貌。」

格林也提到，小波特、巴利察和「小手套」的加入，是勇士能贏得2022年總冠軍的「真正原因」，「讓我們從一支附加賽邊緣球隊變成冠軍球隊。」

▲勇士新援希爾德。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

勇士2022年奪冠的前1季，僅以39勝33敗名列西區第9，有了小波特、巴利察和「小手套」助拳後，2021-22賽季拿下53勝29敗，季後賽一路過關，最終擊敗塞爾提克登頂。

格林直言，一支球隊的潛力是通過「第6到第10號」球員的表現來衡量，「我們經常看到很強的1到5號位球員，所有人都會說，『哎呀，小心那支球隊，那先發五人組。你怎麼打敗那支球隊？』」

▲勇士新援安德森。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

「結果他們在第一輪就輸了，然後你會發現，哦，他們並沒有那麼強，那是因為他們只有1到5號位球員很強。但第6到第10號位球員也很強的球隊，才會是爭奪冠軍的球隊。」格林繼續說道。

談到勇士目前的陣容，柯瑞顯得信心十足，「我們有機會在季初就變得有競爭力，然後再進行評估。」隨隊記者普爾(Monte Poole)分析，換句話說，就是指勇士在交易截止期前很可能會有補強動作。