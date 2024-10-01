運動雲

>

「木桶伯」赴美為學醫卻成NBA鍋神　會說9國語言一生致力慈善

▲▼NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波驚傳罹患腦瘤 。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波癌逝 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國職籃NBA名人堂球星穆湯波病逝，生前是稱霸一方的「火鍋」阻攻王，搖手指動作震懾無數對手，但他最初赴美原本是為了讀醫學院，立志行醫救人。

NBA今天發布新聞稿，證實以火鍋阻攻聞名的名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo）因腦癌病逝，享年58歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

穆湯波球員時代以無情的火鍋、令對手害怕的防守能力稱霸籃下，但球場之外，他滿是無私的關懷，熱心慈善，一心回饋家鄉非洲剛果。

2015年穆湯波入選籃球名人堂，回顧自己的籃球路，感謝美國政府給他獎學金，使他有機會從非洲到美國讀大學。他原本計畫攻讀醫學，但有一件事改變了人生道路，那是他7呎2吋（218公分）突出的身高。

剛果出生的他，1987年獲得美國國際開發總署（USAID）獎學金，前往華府的喬治城大學（Georgetown University）讀醫學院。留美期間，他受到校隊名教頭湯普森（John Thompson）發掘，走上籃球路。

▲▼NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波驚傳罹患腦瘤 。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波癌逝 。（圖／達志影像／美聯社）

穆湯波後來在籃球場發光發熱，縱橫職業籃壇近20年，成為防守型中鋒的代表人物。他生涯18球季抓下1萬2359個籃板史上排名20；火鍋阻攻3289次，史上排名第2，僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3830次。

儘管轉換跑道，棄醫投籃，穆湯波仍是擁有高學歷的籃球員。他剛到美國時，英文都不太會說，但他大學以語言及外交學位畢業，後來能說葡萄牙語與5種非洲語言等共9種語言，2010年獲得母校榮譽博士學位。

穆湯波想當醫生，初衷是回剛果民主共和國（DRC）行醫救人。但他不後悔走上籃球路，因為籃球使他有能力救更多人。

穆湯波成立基金會，2007年在剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）蓋了一間醫院，造福數十萬當地民眾。他在入選名人堂前向媒體說：「如果我不打籃球，我也不會有今日的影響力……我治療的病人比任何醫生一生治療的病患還多。」

穆湯波2009年退役之後，以慈善家身分行走世界，協助非洲家鄉人民改善生活。NBA總裁席佛（Adam Silver）在追悼他的聲明中，稱讚他「打從骨子裡是一個人道主義者」，運用籃球為人們帶來正向影響。

穆湯波是第3位來自非洲的NBA球員，在他之前，籃球在非洲並不風行。他為了幫助更多同胞，藉由籃球翻轉人生，協助NBA在非洲興建籃球場、學習中心、圖書館、學校、電腦中心等。

關鍵字： NBA木桶伯穆湯波Dikembe Mutombo

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

熱門新聞

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝

2擊敗大谷！賈吉獲《棒球美國》年度最佳球員

3大聯盟安打王羅斯離世 享壽83歲

4大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！

5大谷球衣賣翻了！蟬聯MLB銷量冠軍

最新新聞

1「木桶伯」赴美為學醫卻成NBA鍋神

2美媒大膽猜：里拉德季中離隊

3張育成降二軍結束中職第一個球季

4「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯

5明星賽球衣太醜！大聯盟恢復穿各隊球衣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

陳子豪雙響！兄弟下半季封王　奪下第19座季冠軍史上最多

陳子豪雙響助兄弟封王！　受張志豪長打激勵：很開心有掌握到

這次彩帶拋得好！　周思齊退役後享受封王：小兄弟很棒！

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366