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大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於9月30日（台灣時間10月1日）公布9月22日至29日單周最有價值球員。國家聯盟方面，道奇隊大谷翔平本季第4度獲此殊榮。美國聯盟方面，克里夫蘭守護者強砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）則首次獲獎。

大谷翔平在9月27日（台灣時間28日）對戰洛磯隊的客場比賽中，取得4安打4打點的成績。在此期間，他的打擊率達到.520（25打數13安打），1支全壘打，7打點，4次盜壘。其中安打、二壘安打和盜壘數均並列大聯盟第一。

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大谷翔平連續2周獲得週MVP，也是個人第11次獲此殊榮。 上一位連續兩周獲選單周最佳球員為洋基賈吉（Aaron Judge） ，他在2022年7月25日和8月1日連2周當選。

國家聯盟上一次連續兩周獲獎則是2020年8月24、30日，由教士馬查多（Manny Machado）達成。 11次以上獲獎的球員史上僅有15人。在兩個聯盟中均3次以上獲獎的球員，歷史上則僅有8人。

大谷翔平本季累計159場比賽，打擊率.310，54支全壘打，130打點，59次盜壘，OPS 1.036。他創造史無前例的「50全壘打、50盜壘（50-50）」紀錄，確定連續兩年成為兩個聯盟的全壘打王，同時首次成為打點王。

▲拉米瑞茲（Jose Ramirez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉米瑞茲（Jose Ramirez）。（圖／達志影像／美聯社）

拉米瑞茲同一時期的打擊率為.500（14打數7安打），2支全壘打，6打點，1次盜壘，這是他第7次獲得此項榮譽。9月29日（日本時間30日）與太空人隊的賽季最後一場比賽因惡劣天氣取消，他差一支全壘打就能成為歷史上第7位達成40-40（指40支全壘打和40次盜壘）的球員。儘管如此，他仍以.279的打擊率，39支全壘打，118打點和41次盜壘創下個人職業生涯最佳成績。

關鍵字： 大谷翔平MVP打擊率全壘打盜壘.MLB

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