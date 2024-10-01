大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）和球員協會附屬機構MLB Players Inc.於週一（10月2日）公布最新球衣銷量排行榜。洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平連續第二個賽季登頂，再度成為最受歡迎的球員。

今年大谷翔平不僅在商業價值上展現驚人魅力，在球場上的表現更是寫下歷史。他成為MLB史上首位在單一賽季達成50支全壘打和50次盜壘的球員，展現前所未有的全能身手。

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根據美國職棒大聯盟和球員協會附屬機構MLB Players Inc.週一公布的數據。在大谷翔平之後的是費城人強打哈波（Bryce Harper），再來依序為洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以及道奇貝茲（Mookie Betts）。這前四名與今年全明星賽期間公布的排名保持不變。

紐約大都會隊林多（Francisco Lindor）上升兩個排名至第5，受傷的亞特蘭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）和洋基索托（Juan Soto）分別位居第6、第7。

太空人「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）第8。教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）降至第9。阿雷納多（Nolan Arenado）上升一位至第10。

第11名到第15名分別為德州遊騎兵席格（Corey Seager）、多倫多藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、費城人特納（Trea Turner）、辛辛那提紅人克魯茲（Elly De La Cruz）、阿隆索（Pete Alonso）。

克里夫蘭守護者隊的拉米雷茲（José Ramírez）首次進入前20名，排在第17位。另一個亮點是道奇投手克蕭（Clayton Kershaw），他在7月底從肩傷復出後，立即進入榜單，位列第19名，彰顯他在球迷心中的地位。