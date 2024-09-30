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61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

▲▼61歲「桌球阿嬤」倪夏蓮在中國大滿貫賽首輪擊敗台灣新星簡彤娟。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲61歲「桌球阿嬤」倪夏蓮在中國大滿貫賽首輪擊敗台灣新星簡彤娟。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

61歲的「桌球阿嬤」倪夏蓮今夏第6度征戰奧運，儘管因為次輪就碰上「球后」孫穎莎而止步32強， 她對桌球源源不絕的熱愛與拚戰精神仍贏得尊敬。倪夏蓮昨(29)日在WTT中國大滿貫賽登場，首戰僅花18分鐘就以直落3擊敗台灣女單新星簡彤娟，她賽後燦笑的照片登上WTT官方社群媒體。

今年7月度過61歲生日的倪夏蓮，曾是中國國家隊成員，她在1983年世界桌球錦標賽囊括女團與混雙金牌，竄升中國主力之一，無奈競爭太激烈，她錯過了1988年的漢城奧運。之後她嫁給盧森堡籍教練丹尼爾森(Tommy Danielsson)，為了不背叛中國對她的培養，她直到37歲才首次披盧森堡戰袍登上五環殿堂，連打了6屆奧運。

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▲▼61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

▲倪夏蓮37歲才初登奧運殿堂，已連打了6屆奧運。（圖／VCG）

已是「阿嬤級」選手的倪夏蓮，去年曾在捷克公開賽奪冠，今年又在黎巴嫩公開賽封后，維持很不錯的狀態，目前世界排名第60，她昨日在中國大滿貫賽女單首輪對上世界第48的台灣新星簡彤娟，僅花18分鐘就以7比11、8比11、7比11過關，挺進32強。

▲▼簡彤娟巴黎奧運首戰，女單項目64強賽出戰香港好手朱成竹，儘管開賽艱難，仍在第四局力求振作，可惜被對方逆襲，最終直落四吞敗，在64強止步。（圖／路透）

▲台灣女單新星簡彤娟。（圖／路透）

WTT官方社群媒體賽後貼出倪夏蓮開心燦笑的照片，「桌球界最可愛的笑容？」這位「桌球阿嬤」在場上的熱情與拚戰精神，再次讓大家肅然起敬，不過倪夏蓮下一戰就要面臨艱鉅挑戰，她將交手世界第9的日本名將伊藤美誠。

台灣女單部分，一姐鄭怡靜首輪直落3橫掃澳洲一姐劉楊子；兼3項的陳思羽則以3比1擊敗埃及16歲天才少女高達(Hana Goda)，她與新加坡選手馮耀恩組成的「跨國」混雙組合也順利挺進16強。

關鍵字： WTT中國大滿貫賽倪夏蓮桌球簡彤娟

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