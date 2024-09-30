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林昀儒大滿貫賽爆冷出局！恐跌出世界前10　教練說他「有點累」

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒在中國大滿貫賽首輪爆冷出局。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒昨(29)日迎來WTT中國大滿貫賽男單首輪，碰上對戰從未輸過的瑞典名將卡爾柏格(Anton Kallberg)，意外以2比3爆冷出局，本周世界排名恐跌出前10。教練偉關晴光接受《中央社》訪問時坦承，小林同學連續征戰日本T聯賽和WTT賽事，身體有些疲累。

中國大滿貫賽會內賽昨日點燃戰火，世界第10的台灣一哥林昀儒位列男單第9種子，64強面對世界第24的瑞典好手卡爾柏格，雙方過去4次交手，都由小林取勝，最近1次是9月初的澳門冠軍賽16強直落3過關。

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不過兩人昨日再戰，林昀儒卻陷入苦戰，在對手開賽就頻頻凶狠搏殺之下，小林以3比11、4比11連掉了2局，最終逆轉未果，以總局數2比3爆冷止步首輪。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲教練偉關晴光表示，林昀儒身體有些疲累 。（圖／中華奧會資料照）

林昀儒昨日看起來略顯疲態，教練偉關晴光接受《中央社》訪問時表示，近期賽事較密集，除了WTT賽事，小林還征戰日本T聯賽，確實身體有些疲累，導致這一戰前2局狀態不佳。

林昀儒目前排名世界第10，積分為2610，他後面的兩名德國好手邱黨、法蘭西斯卡(Patrick Franziska)分別僅落後給他35分、65分，小林同學本周排名恐跌出前10。

▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

被WTT點名為3大崛起新星之一的「柚子同學」高承睿，上周世界排名來到生涯新高的第23，他首輪與世界第29的法國名將高齊(Simon Gauzy)鏖戰了5局，以3比2逆轉晉級，成功報了今年釜山世界團體錦標賽敗給對方的一箭之仇。

WTT大滿貫賽首度在中國北京舉行，賽事總獎金高達200萬美元(約新台幣6380萬)，單、雙打冠軍可獲2000分的積分。

關鍵字： WTT中國大滿貫賽林昀儒桌球

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