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快訊／陳子豪雙響！兄弟下半季封王　第19座季冠軍史上最多

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信兄弟29日作客樂天桃猿，陳子豪演出雙響砲猛打賞，張志豪幸運7局上勝利打點二壘安打，率隊以8比5獲勝，讓封王魔術數字歸零，在桃園棒球場拋下黃彩帶，慶祝下半季冠軍。

中信兄弟隊史第19次奪季冠軍，刷新聯盟最多次，聯盟第二多為統一獅，獅隊加上本季上半季冠軍合計17冠。而隨著兄弟封王，樂天桃猿也確定以全年勝率前三加入季後賽行列。

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兄弟1局上就發威，張志豪率先安打，接連利用短打和滾地球推進上三壘，陳俊秀適時安打先馳得點，王威晨跑出內野安打，陳俊秀跑過頭遭到觸殺。

▲▼中職張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲張志豪。（圖／記者李毓康攝）

陳子豪3局上轟出陽春砲，本季第15轟出爐，拉開至2比0。桃猿4局下反攻，梁家榮安打後，林子偉回敬兩分砲扳平比數。7局上岳東華保送，張志豪掃出二壘安打帶回超前分，以3比2領先。岳政華選到保送後，陳子豪轟出3分砲，本季第16轟。

陳子豪9局上掃出安打，單場第3支安打，護送保送上壘的岳政華攻佔得點圈，許基宏擊出飛球再站上三壘，王威晨適時二壘安打，追加2分。

桃猿9局下還沒放棄，陳晨威率先安打，林智平此戰先跑出兩支內野安打，9局下再擊出右外野線邊二壘安打，達成生涯1000安打里程碑，聯盟史上第29人，隨後林泓育轟出3分砲，將比數拉近至3分差，兄弟趕緊換投，陳琥退場，「終結者」吳俊偉登板止血。

兄弟先發洋投猛登主投6局，被敲7支安打，挨1轟，失2分，優質先發的內容拿下本季第10勝。兄弟全場掃12支安打，陳子豪3安打，包含2轟，貢獻4打點，獲選MVP。

▲▼ 中信兄弟最快今日可拿到下半季冠軍，桃園球場吸引許多期待能拋下彩帶的象迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中信兄弟作客桃園球場吸引許多球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職冠軍中信兄弟張志豪陳子豪樂天桃猿

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