潘威倫眼神堅定要續投　林岳平心酸對他感到抱歉：打線一灘死水

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日迎來生涯最後一役，先發6.2局失4分、3分責失，繳出優質先發但隊友打線未支援，承擔敗投。總教練林岳平6局1出局後曾上場和嘟嘟談話，他在賽後還原當時對話。

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「怎麼講.....其實他那個時間點投得很好，有想過要換。」林岳平說，「但他的眼神告訴我，他要繼續投，我問他，還要投嗎？他說對，所以我就下來了。」

潘威倫決定留在場上，因為他始終不認為這場就要告別。林岳平表示，「那一幕看起來，感覺今天不是他要退休的場次，他是想要繼續投、繼續比賽的。」

看著潘威倫想要續留的心情，林岳平心裡酸酸的，「感覺不是很好。」加上打線今天沒有發揮，「球隊打成這樣子，沒有機會的人，一直想要爭取機會，我們還有機會的人卻是一成不變、一灘死水地結束。」

「對潘威倫有點抱歉。」林岳平直言，「沒有幫他完成這個成就，後面還有機會，團隊要再好好思考。」

對於潘威倫此戰投球內容，林岳平表示，「整體相當好，唯一可挑剔的地方就是2局上2出局、2好球後投出的觸身球，這是後續掉分的契機，如果謹慎一點避免對方上壘，也許有更好結果。」

▲統一獅潘威倫引退賽，主投6.2局失4分退場。（圖／記者林敬旻攝）