潘威倫最終戰優質先發吞敗無緣150勝　統一獅0比4遭台鋼完封

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日迎來生涯最後一役，先發6.2局已是本季最長局數，最後以美技完美退場，且繳出優質先發，可惜未獲打線火力支援，承擔敗投。獅隊終場0比4遭到完封。

▲統一獅潘威倫引退賽，主投6.2局失4分退場。（圖／記者林敬旻攝）

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潘威倫6局解決首名打者後，統一獅喊暫停，總教練林岳平走上投手丘，在潘威倫耳邊說了幾句話，球迷一度喊「不要換！」不過獅隊並沒有換投，林岳平隨後回到休息室。

但續留場上的他，在對決魔鷹時，被擊出全壘打。這是魔鷹本季第29轟，穩居聯盟榜首。下一棒葉保弟也擊出安打。

面對如此困境，潘威倫仍展現出多年征戰所磨練出的堅韌。他迅速調整心態，找回投球節奏，讓王博玄擊出一記滾地球，再以飛球解決張肇元。

▲台鋼獵鷹魔鷹全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

潘威倫此役用球相當省，7局也繼續留在投手丘，首名打者郭阜林擊出滾地球，下一棒紀慶然擊出投手強勁球，潘威倫接球後自傳一壘，上演一記美技，林岳平再度上場，確定換投。

潘威倫以精彩美技為生涯畫下完美句點，此役6.2局用89球已是本季單場新高，被敲6支安打，包括1轟，失掉4分、3分責失，優質先發但未獲打線支援，承擔敗投。

按照教練團先前計畫，胡智爲接手中繼，後援2.1局只被敲1安，沒有失分。

台鋼雄鷹先發投手陳柏清無懼2萬多名獅迷的加油聲，先發7局只被敲4安，完全封鎖獅隊打線，沒有失分，拿下本季第5勝，獲選單場MVP。