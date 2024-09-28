潘威倫最終戰以美技劃下完美句點！149勝傳奇仍難以超越

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫迎來生涯最終場，6局投完只用80球，7局繼續上場投球，製造美技後退場，回到休息室重新整理心情後，再度走上球場，全場球迷歡聲雷動，向這位中職傳奇投手致敬。

▲統一獅潘威倫迎來生涯最終場。（圖／記者林敬旻攝）

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潘威倫乘車從右外野進場，陽建福親自為他開門，兩人相視而笑，握手致意。隨後將比賽用球交到潘威倫手中，並在他耳邊低語幾句鼓勵的話，為這場意義非凡的比賽拉開帷幕。

▲潘威倫引退賽坐車入場，陽建福開門迎接。（圖／記者林敬旻攝）

1局上，潘威倫讓對方打者三上三下。2局一上場面對台鋼中心棒次魔鷹、王柏融，分別以界外飛球、滾地球抓下2出局。但接下來對王博玄觸身球，隨即連續被前隊友張肇元、郭阜林先後擊出二壘長打，失掉2分。

潘威倫3局後回穩，6上6下，且用球相當精簡，投完4局不到50球。不過5局上再度面臨考驗。

一次隊友的失誤，讓潘威倫再度陷入失分危機。張肇元因游擊手失誤上壘，緊接著郭阜林、紀慶然的串連安打，為台鋼攻下第3分。

當曾子祐擊出左外野高飛球時，場上局勢一度岌岌可危。左外野手「小黑」邱智呈一記精準長傳本壘，成功阻截企圖回來得分的跑者，瞬間為潘威倫化解危機。下一棒黃劼希擊出內野滾地球，這一次游擊手順利完成刺殺。

▲統一獅喊暫停。（圖／記者林敬旻攝）

5局投完只用61球的潘威倫，6局續投，解決首名打者後，統一獅喊暫停，總教練林岳平走上投手丘，在潘威倫耳邊說了幾句話，球迷一度喊「不要換！」不過獅隊並沒有換投，林岳平隨後回到休息室。

不過潘威倫續留場上對決魔鷹時，被擊出全壘打。這是魔鷹本季第29轟，穩居聯盟榜首。下一棒葉保弟也擊出安打。

面對如此困境，潘威倫仍展現出多年征戰所磨練出的堅韌。他迅速調整心態，找回投球節奏，讓王博玄擊出一記滾地球，再以飛球解決張肇元。

統一獅打線目前6局打完仍遭台鋼本土投手陳柏清壓制，全場僅有3支零星安打，尚未破蛋。

潘威倫此役用球相當省，7局也繼續留在投手丘，首名打者郭阜林擊出滾地球，下一棒紀慶然擊出投手強勁球，潘威倫接球後自傳一壘，上演一記美技，林岳平再度上場，確定換投。

潘威倫以精彩美技為生涯畫下完美句點，退場後回到休息室與隊友們握手致意，昔日搭擋捕手高志綱緊緊抱住他，忍不住哭了。如同總教練林岳平賽前所說，潘威倫內心相當強大，並未留下任何一滴淚。

與隊友逐一握手後，潘威倫整理心情，再度踏上球場，深深一鞠躬，感謝球迷們這22年來的支持。

▲統一獅潘威倫引退賽，主投6.2局失4分退場，高志綱上前擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

按照球團先前計畫，此役由胡智爲接手，7局下，獅隊打線仍目前以0比4落後。

潘威倫中職最終戰不完美，但149勝傳奇仍難以超越，連同此戰，生涯累積出賽398場，其中先發340場，投球局數達到2125.1 局，累積1187次三振。

他以149勝成為中華職棒歷史上的勝投王，這項紀錄至今無人能破。中職史上達百勝投手也僅有4位，另外3人為興農牛勇壯、富邦悍將羅力以及統一獅謝長亨。

潘威倫這些數據不僅彰顯他的個人實力，也為球隊帶來無數的勝利與榮耀。