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灰狼同意送走一哥「關鍵人物」是他　美媒：唐斯從未要求交易

▲尼克迪文琴佐。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼關注射手迪文琴佐已久。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰狼一哥唐斯(Karl Anthony Towns)被交易到尼克，可能是NBA開季前最令人震驚的消息，《SNY》記者貝格利(Ian Begley)分析兩隊的考量，並指出射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)是交易談判的「癥結點」，「一旦迪文琴佐成為選項，明尼蘇達便產生了濃厚興趣。

灰狼上季才打進睽違20年的西區冠軍賽，卻在新賽季開打前突然與合作了9年的當家一哥唐斯分道揚鑣，《The Athletic》記者庫羅辛斯基(Jon Krawczynski)披露，唐斯的陣營感到非常「震驚」，「他在明尼蘇達的社區形象無可挑剔，他成為全明星並入選年度最佳陣容，現在他變成尼克的一員。」

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▲▼灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼交易一哥唐斯，消息震驚整個NBA。（圖／達志影像／美聯社）

庫羅辛斯基表示，唐斯效力灰狼的這9年，從來沒要求球隊將自己交易出去。《Legion Hoops》感嘆唐斯2015年加入灰狼時，他們是聯盟中戰績最差的球隊，「他堅持度過了艱難的時光，最終他們在去年經過7場激戰擊敗丹佛，晉級西區冠軍賽。然後，就這樣，他走了，這是一樁冷酷的生意。」

《SNY》記者貝格利指出，灰狼是想透過得到藍道(Julius Randle)來削減了未來的薪資，藍道這個夏天可以成為自由球員；尼克則得到了他們關注已久的長人唐斯，解決他們在中鋒位置上的迫切需求。

▲▼灰狼一哥唐斯。（圖／CFP）

▲唐斯從未要求灰狼交易自己。（圖／達志影像／美聯社）

消息來源稱，尼克認為28歲的唐斯非常適合與他們陣中其他高天賦的人才搭配，且很好地補充核心陣容的其他部分，給了他們取得成功的絕佳機會。

貝格利還提到，尼克與灰狼交易談判的「癥結點」是射手迪文琴佐，「一旦迪文琴佐成為選項，明尼蘇達便產生了濃厚興趣。」迪文琴佐上季以40.1%的三分命中率，刷新尼克隊史紀錄。

《The Athletic》記者庫羅辛斯基也指出，灰狼一直以來都很渴望得到迪文琴佐，「灰狼認為這是增加深度的方式，依靠艾德華茲(Anthony Edwards)、麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)和里德(Naz Reid)，延長競爭窗口。藍道的得分能力會有所幫助，底特律的首輪選秀權在未來是一個重要資產。」

▲▼活塞菜鳥A.湯普森；尼克迪文琴佐。（圖／CFP）

▲射手迪文琴佐。（圖／CFP）

關鍵字： NBA灰狼唐斯尼克迪文琴佐

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